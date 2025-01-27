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В ФБР объяснили цель учений по реагированию властей США на ядерные аварии
В ФБР объяснили цель учений по реагированию властей США на ядерные аварии - 27.01.2025, ПРАЙМ
В ФБР объяснили цель учений по реагированию властей США на ядерные аварии
Проводимые в американском штате Нью-Йорк масштабные учения по реагированию на ядерные аварии не связаны с ситуацией в мире и являются регулярными, заявили РИА... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T19:15+0300
2025-01-27T19:15+0300
2025-01-27T19:16+0300
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ВАШИНГТОН, 27 янв - ПРАЙМ. Проводимые в американском штате Нью-Йорк масштабные учения по реагированию на ядерные аварии не связаны с ситуацией в мире и являются регулярными, заявили РИА Новости в Федеральном бюро расследований (ФБР). "Эти учения являются частью серии регулярных, планируемых два раза в год учений правительства Соединенных Штатов, которые проводятся с 2012 года. Эти учения не проводятся в ответ на какие-либо недавние или текущие мировые события", - заявил агентству представитель ведомства. Он добавил, что планирование нынешних учений началось еще прошлой весной и отметил, что в рамках учений отрабатывается расследование ядерного инцидента и сбор образцов ядерного мусора для последующего анализа.
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правительство сша, учения, фбр
Политика, правительство США, учения, ФБР
В ФБР объяснили цель учений по реагированию властей США на ядерные аварии
ФБР: учения властей США по реагированию на ядерные ЧП не связаны с ситуацией
ВАШИНГТОН, 27 янв - ПРАЙМ. Проводимые в американском штате Нью-Йорк масштабные учения по реагированию на ядерные аварии не связаны с ситуацией в мире и являются регулярными, заявили РИА Новости в Федеральном бюро расследований (ФБР).
"Эти учения являются частью серии регулярных, планируемых два раза в год учений правительства Соединенных Штатов, которые проводятся с 2012 года. Эти учения не проводятся в ответ на какие-либо недавние или текущие мировые события", - заявил агентству представитель ведомства.
Военные учения пройдут в Таллине
Он добавил, что планирование нынешних учений началось еще прошлой весной и отметил, что в рамках учений отрабатывается расследование ядерного инцидента и сбор образцов ядерного мусора для последующего анализа.