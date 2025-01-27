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В ФБР объяснили цель учений по реагированию властей США на ядерные аварии

В ФБР объяснили цель учений по реагированию властей США на ядерные аварии - 27.01.2025, ПРАЙМ

В ФБР объяснили цель учений по реагированию властей США на ядерные аварии

Проводимые в американском штате Нью-Йорк масштабные учения по реагированию на ядерные аварии не связаны с ситуацией в мире и являются регулярными, заявили РИА... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T19:15+0300

2025-01-27T19:15+0300

2025-01-27T19:16+0300

политика

правительство сша

учения

фбр

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ВАШИНГТОН, 27 янв - ПРАЙМ. Проводимые в американском штате Нью-Йорк масштабные учения по реагированию на ядерные аварии не связаны с ситуацией в мире и являются регулярными, заявили РИА Новости в Федеральном бюро расследований (ФБР). "Эти учения являются частью серии регулярных, планируемых два раза в год учений правительства Соединенных Штатов, которые проводятся с 2012 года. Эти учения не проводятся в ответ на какие-либо недавние или текущие мировые события", - заявил агентству представитель ведомства. Он добавил, что планирование нынешних учений началось еще прошлой весной и отметил, что в рамках учений отрабатывается расследование ядерного инцидента и сбор образцов ядерного мусора для последующего анализа.

https://1prime.ru/20250117/tallin-854284995.html

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правительство сша, учения, фбр