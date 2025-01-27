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СМИ узнали о страшном прогнозе Буданова* по Украине
СМИ узнали о страшном прогнозе Буданова* по Украине - 27.01.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали о страшном прогнозе Буданова* по Украине
Глава ГУР Кирилл Буданов* предупредил о возможной угрозе существованию Украины, если до конца лета не начнутся серьезные переговоры. Об этом говорится в... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T11:31+0300
2025-01-27T11:31+0300
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Глава ГУР Кирилл Буданов* предупредил о возможной угрозе существованию Украины, если до конца лета не начнутся серьезные переговоры. Об этом говорится в сообщении издания "Украинская правда".Во время закрытого совещания в Верховной Раде Буданов* выразил опасение относительно возможных опасных процессов для страны, если переговоры не начнутся."Все так переглянулись и замолчали. Пожалуй, надо, чтобы все получилось", — отметил один из собеседников издания.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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украина
СМИ узнали о страшном прогнозе Буданова* по Украине
УП: Буданов предупредил об угрозе существованию Украины без переговоров до лета
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Глава ГУР Кирилл Буданов* предупредил о возможной угрозе существованию Украины, если до конца лета не начнутся серьезные переговоры. Об этом говорится в сообщении издания "Украинская правда".
Во время закрытого совещания в Верховной Раде Буданов* выразил опасение относительно возможных опасных процессов для страны, если переговоры не начнутся.
"Все так переглянулись и замолчали. Пожалуй, надо, чтобы все получилось", — отметил один из собеседников издания.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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