https://1prime.ru/20250127/ukraina-854465779.html

СМИ узнали о страшном прогнозе Буданова* по Украине

СМИ узнали о страшном прогнозе Буданова* по Украине - 27.01.2025, ПРАЙМ

СМИ узнали о страшном прогнозе Буданова* по Украине

Глава ГУР Кирилл Буданов* предупредил о возможной угрозе существованию Украины, если до конца лета не начнутся серьезные переговоры. Об этом говорится в... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T11:31+0300

2025-01-27T11:31+0300

2025-01-27T11:31+0300

политика

украина

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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Глава ГУР Кирилл Буданов* предупредил о возможной угрозе существованию Украины, если до конца лета не начнутся серьезные переговоры. Об этом говорится в сообщении издания "Украинская правда".Во время закрытого совещания в Верховной Раде Буданов* выразил опасение относительно возможных опасных процессов для страны, если переговоры не начнутся."Все так переглянулись и замолчали. Пожалуй, надо, чтобы все получилось", — отметил один из собеседников издания.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://1prime.ru/20241004/uvolnenie-852004034.html

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украина