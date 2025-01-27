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"Взорвутся на глазах". В США предупредили о катастрофе после завершения СВО - 27.01.2025, ПРАЙМ
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"Взорвутся на глазах". В США предупредили о катастрофе после завершения СВО
"Взорвутся на глазах". В США предупредили о катастрофе после завершения СВО - 27.01.2025, ПРАЙМ
"Взорвутся на глазах". В США предупредили о катастрофе после завершения СВО
Заморозка конфликта России и Украины не положи конец напряжённым отношениям между Россией и Западом и может привести к хаосу в других частях Восточной Европы... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T11:54+0300
2025-01-27T12:08+0300
политика
россия
запад
украина
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Заморозка конфликта России и Украины не положи конец напряжённым отношениям между Россией и Западом и может привести к хаосу в других частях Восточной Европы. Об этом сообщил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в беседе с журналистом Гленном Гринвальдом."Шесть горячих точек в Восточной Европе, которые могут взорваться на наших глазах. Первая — это Арктика, вторая — Балтика, третья — Белоруссия, четвертая — Калининград, пятая — Молдова и шестая — Черное море. Это все потенциальные горячие точки в противоречиях между &lt;...&gt; Западом и Россией", — отметил Миршаймер.Миршаймер считает, что эти напряжения могут помешать заключению полноценного мирного соглашения между Россией и Украиной Ранее Владимир Путин заявил, что Россия открыта для диалога с США по урегулированию украинского конфликта и стремится к долгосрочному миру.
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россия, запад, украина
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, УКРАИНА
11:54 27.01.2025 (обновлено: 12:08 27.01.2025)
 
"Взорвутся на глазах". В США предупредили о катастрофе после завершения СВО

Миршаймер: полноценное мирное соглашение – лучший сценарий в решении конфликта

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Заморозка конфликта России и Украины не положи конец напряжённым отношениям между Россией и Западом и может привести к хаосу в других частях Восточной Европы. Об этом сообщил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в беседе с журналистом Гленном Гринвальдом.
"Шесть горячих точек в Восточной Европе, которые могут взорваться на наших глазах. Первая — это Арктика, вторая — Балтика, третья — Белоруссия, четвертая — Калининград, пятая — Молдова и шестая — Черное море. Это все потенциальные горячие точки в противоречиях между <...> Западом и Россией", — отметил Миршаймер.
Миршаймер считает, что эти напряжения могут помешать заключению полноценного мирного соглашения между Россией и Украиной
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия открыта для диалога с США по урегулированию украинского конфликта и стремится к долгосрочному миру.
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