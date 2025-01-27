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Уровень внешнего долга России упал ниже двух тысяч долларов - 27.01.2025, ПРАЙМ
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Уровень внешнего долга России упал ниже двух тысяч долларов
Уровень внешнего долга России упал ниже двух тысяч долларов - 27.01.2025, ПРАЙМ
Уровень внешнего долга России упал ниже двух тысяч долларов
Уровень внешнего долга России на душу населения по итогам прошлого года опустился ниже 2 тысяч долларов - впервые с 2005 года, следует из расчетов РИА Новости... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T04:16+0300
2025-01-27T04:16+0300
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Уровень внешнего долга России на душу населения по итогам прошлого года опустился ниже 2 тысяч долларов - впервые с 2005 года, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ЦБ. Уровень задолженности перед нерезидентами на одного человека сокращается последние несколько лет: если еще пять лет назад, в 2019 году, показатель составлял 3 349 долларов, то в 2023 году - 2 175 долларов. По итогам прошлого года внешние обязательства продолжили снижаться, достигнув 1 987 долларов на душу населения. За год они уменьшились на 8,7%. Это минимальный уровень с 2005 года, когда он составлял 1 802 доллара. Для расчетов использовалась оценка Росстата численности населения на 1 января 2024 года, которая приводится без учета статистики по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
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финансы, россия, москва, лнр, херсонская область, росстат, росстат
Финансы, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, ЛНР, Херсонская область, Росстат, РОССТАТ
04:16 27.01.2025
 
Уровень внешнего долга России упал ниже двух тысяч долларов

Уровень внешнего долга России на душу населения опустился ниже двух тысяч долларов

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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Уровень внешнего долга России на душу населения по итогам прошлого года опустился ниже 2 тысяч долларов - впервые с 2005 года, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ЦБ.
Уровень задолженности перед нерезидентами на одного человека сокращается последние несколько лет: если еще пять лет назад, в 2019 году, показатель составлял 3 349 долларов, то в 2023 году - 2 175 долларов.
По итогам прошлого года внешние обязательства продолжили снижаться, достигнув 1 987 долларов на душу населения. За год они уменьшились на 8,7%. Это минимальный уровень с 2005 года, когда он составлял 1 802 доллара.
Для расчетов использовалась оценка Росстата численности населения на 1 января 2024 года, которая приводится без учета статистики по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
 
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