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На Украине оценили ущерб от потери территорий
На Украине оценили ущерб от потери территорий - 27.01.2025, ПРАЙМ
На Украине оценили ущерб от потери территорий
В связи с вхождением четырех украинских регионов в состав Российской Федерации Украина потеряла около половины своих природных ресурсов, заявил... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T17:59+0300
2025-01-27T17:59+0300
2025-01-27T18:04+0300
экономика
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. В связи с вхождением четырех украинских регионов в состав Российской Федерации Украина потеряла около половины своих природных ресурсов, заявил экс-главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко. Об этом рассказывается в публикации издания "Страна.ua".По словам бывшего главкома, которые приводит издание, "Донецкая, Луганская области (ДНР и ЛНР – прим. ред.), части Запорожской области и Херсонская – это примерно половина всей ресурсной базы, полезных ископаемых из общеукраинских запасов".Осенью 2022 года в соответствии с итогами референдумов ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав Российской Федерации.
https://1prime.ru/20250125/ukraina-854451142.html
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украина, территории, ущерб
Экономика, УКРАИНА, Территории, ущерб
На Украине оценили ущерб от потери территорий
Муженко: Украина потеряла половину ресурсов из-за потери четырех регионов
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. В связи с вхождением четырех украинских регионов в состав Российской Федерации Украина потеряла около половины своих природных ресурсов, заявил экс-главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко. Об этом рассказывается в публикации издания "Страна.ua".
По словам бывшего главкома, которые приводит издание, "Донецкая, Луганская области (ДНР и ЛНР – прим. ред.), части Запорожской области и Херсонская – это примерно половина всей ресурсной базы, полезных ископаемых из общеукраинских запасов".
Фицо обрисовал перспективы вступления Украины в НАТО и Евросоюз
Осенью 2022 года в соответствии с итогами референдумов ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав Российской Федерации.