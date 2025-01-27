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На Украине оценили ущерб от потери территорий - 27.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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На Украине оценили ущерб от потери территорий
На Украине оценили ущерб от потери территорий - 27.01.2025, ПРАЙМ
На Украине оценили ущерб от потери территорий
В связи с вхождением четырех украинских регионов в состав Российской Федерации Украина потеряла около половины своих природных ресурсов, заявил... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T17:59+0300
2025-01-27T18:04+0300
экономика
украина
территории
ущерб
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. В связи с вхождением четырех украинских регионов в состав Российской Федерации Украина потеряла около половины своих природных ресурсов, заявил экс-главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко. Об этом рассказывается в публикации издания "Страна.ua".По словам бывшего главкома, которые приводит издание, "Донецкая, Луганская области (ДНР и ЛНР – прим. ред.), части Запорожской области и Херсонская – это примерно половина всей ресурсной базы, полезных ископаемых из общеукраинских запасов".Осенью 2022 года в соответствии с итогами референдумов ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав Российской Федерации.
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украина, территории, ущерб
Экономика, УКРАИНА, Территории, ущерб
17:59 27.01.2025 (обновлено: 18:04 27.01.2025)
 
На Украине оценили ущерб от потери территорий

Муженко: Украина потеряла половину ресурсов из-за потери четырех регионов

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. В связи с вхождением четырех украинских регионов в состав Российской Федерации Украина потеряла около половины своих природных ресурсов, заявил экс-главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко. Об этом рассказывается в публикации издания "Страна.ua".
По словам бывшего главкома, которые приводит издание, "Донецкая, Луганская области (ДНР и ЛНР – прим. ред.), части Запорожской области и Херсонская – это примерно половина всей ресурсной базы, полезных ископаемых из общеукраинских запасов".
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Осенью 2022 года в соответствии с итогами референдумов ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав Российской Федерации.
 
ЭкономикаУКРАИНАТерриторииущерб
 
 
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