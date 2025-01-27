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На Украине оценили ущерб от потери территорий

На Украине оценили ущерб от потери территорий - 27.01.2025, ПРАЙМ

На Украине оценили ущерб от потери территорий

В связи с вхождением четырех украинских регионов в состав Российской Федерации Украина потеряла около половины своих природных ресурсов, заявил... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T17:59+0300

2025-01-27T17:59+0300

2025-01-27T18:04+0300

экономика

украина

территории

ущерб

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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. В связи с вхождением четырех украинских регионов в состав Российской Федерации Украина потеряла около половины своих природных ресурсов, заявил экс-главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко. Об этом рассказывается в публикации издания "Страна.ua".По словам бывшего главкома, которые приводит издание, "Донецкая, Луганская области (ДНР и ЛНР – прим. ред.), части Запорожской области и Херсонская – это примерно половина всей ресурсной базы, полезных ископаемых из общеукраинских запасов".Осенью 2022 года в соответствии с итогами референдумов ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав Российской Федерации.

https://1prime.ru/20250125/ukraina-854451142.html

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украина, территории, ущерб