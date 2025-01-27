https://1prime.ru/20250127/valyuty-854477067.html

Банк России обозначил курс юаня, доллара и евро на 28 января

Банк России обозначил курс юаня, доллара и евро на 28 января - 27.01.2025, ПРАЙМ

Банк России обозначил курс юаня, доллара и евро на 28 января

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 12,95 копейки, до 13,3806 рубля, курс доллара - на 1,13 рубля, до 97,132 рубля, курс... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T17:30+0300

2025-01-27T17:30+0300

2025-01-27T17:31+0300

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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 12,95 копейки, до 13,3806 рубля, курс доллара - на 1,13 рубля, до 97,132 рубля, курс евро - на 44,1 копейки, до 102,746 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

https://1prime.ru/20250127/yuan-854467932.html

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банк россии, юань, доллар, евро