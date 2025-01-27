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СМИ: Венгрия может уступить в вопросе продления санкций ЕС против России
СМИ: Венгрия может уступить в вопросе продления санкций ЕС против России - 27.01.2025, ПРАЙМ
СМИ: Венгрия может уступить в вопросе продления санкций ЕС против России
Ожидается, что Будапешт пойдет на уступки в вопросе продления санкций ЕС против России. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов. | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T09:56+0300
2025-01-27T09:56+0300
2025-01-27T09:56+0300
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Ожидается, что Будапешт пойдет на уступки в вопросе продления санкций ЕС против России. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов."Теперь просматривается... сделка по предотвращению угрозы со стороны Венгрии. Будапешт, как ожидается, отступит в обмен на заявление, посвященное обеспокоенности Венгрии "энергетической безопасностью", - сказано в тексте публикации.Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил, что общий ущерб Венгрии от санкций составил более 18 миллиардов евро и попросил ЕС рассмотреть целесообразность дальнейшего продления санкций.Орбан отмечал, что санкции будут продлены только в случае, если Украина выполнит такие требования, как возврат транзита газа, прекращение атак на "Турецкий поток" и прекращение угроз против нефтяного транзита.
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ес, венгрия, россия
Политика, ЕС, ВЕНГРИЯ, РОССИЯ
СМИ: Венгрия может уступить в вопросе продления санкций ЕС против России
Politico: Венгрия может уступить в вопросе продления санкций ЕС против России
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Ожидается, что Будапешт пойдет на уступки в вопросе продления санкций ЕС против России. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
"Теперь просматривается... сделка по предотвращению угрозы со стороны Венгрии. Будапешт, как ожидается, отступит в обмен на заявление, посвященное обеспокоенности Венгрии "энергетической безопасностью", - сказано в тексте публикации.
Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил, что общий ущерб Венгрии от санкций составил более 18 миллиардов евро и попросил ЕС рассмотреть целесообразность дальнейшего продления санкций.
Орбан отмечал, что санкции будут продлены только в случае, если Украина выполнит такие требования, как возврат транзита газа, прекращение атак на "Турецкий поток" и прекращение угроз против нефтяного транзита.
В Венгрии предупредили о готовности ЕС нарушить закон для продления санкций