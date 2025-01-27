Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Венгрия может уступить в вопросе продления санкций ЕС против России - 27.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250127/vengriya-854463067.html
СМИ: Венгрия может уступить в вопросе продления санкций ЕС против России
СМИ: Венгрия может уступить в вопросе продления санкций ЕС против России - 27.01.2025, ПРАЙМ
СМИ: Венгрия может уступить в вопросе продления санкций ЕС против России
Ожидается, что Будапешт пойдет на уступки в вопросе продления санкций ЕС против России. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов. | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T09:56+0300
2025-01-27T09:56+0300
политика
ес
венгрия
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/64/841266462_0:19:2048:1171_1920x0_80_0_0_fe2a69ad34e7500b1aa9762b111ea74c.jpg
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Ожидается, что Будапешт пойдет на уступки в вопросе продления санкций ЕС против России. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов."Теперь просматривается... сделка по предотвращению угрозы со стороны Венгрии. Будапешт, как ожидается, отступит в обмен на заявление, посвященное обеспокоенности Венгрии "энергетической безопасностью", - сказано в тексте публикации.Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил, что общий ущерб Венгрии от санкций составил более 18 миллиардов евро и попросил ЕС рассмотреть целесообразность дальнейшего продления санкций.Орбан отмечал, что санкции будут продлены только в случае, если Украина выполнит такие требования, как возврат транзита газа, прекращение атак на "Турецкий поток" и прекращение угроз против нефтяного транзита.
https://1prime.ru/20250126/violate-854456642.html
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/64/841266462_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_a169b6160ce2de4ed200dec9d7e95467.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, венгрия, россия
Политика, ЕС, ВЕНГРИЯ, РОССИЯ
09:56 27.01.2025
 
СМИ: Венгрия может уступить в вопросе продления санкций ЕС против России

Politico: Венгрия может уступить в вопросе продления санкций ЕС против России

© CC BY 2.0 / Bobo BoomЗдание парламента в Будапеште, Венгрия
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
© CC BY 2.0 / Bobo Boom
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Ожидается, что Будапешт пойдет на уступки в вопросе продления санкций ЕС против России. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
"Теперь просматривается... сделка по предотвращению угрозы со стороны Венгрии. Будапешт, как ожидается, отступит в обмен на заявление, посвященное обеспокоенности Венгрии "энергетической безопасностью", - сказано в тексте публикации.
Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил, что общий ущерб Венгрии от санкций составил более 18 миллиардов евро и попросил ЕС рассмотреть целесообразность дальнейшего продления санкций.
Орбан отмечал, что санкции будут продлены только в случае, если Украина выполнит такие требования, как возврат транзита газа, прекращение атак на "Турецкий поток" и прекращение угроз против нефтяного транзита.
Петер Сийярто
В Венгрии предупредили о готовности ЕС нарушить закон для продления санкций
Вчера, 14:19
 
ПолитикаЕСВЕНГРИЯРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала