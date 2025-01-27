https://1prime.ru/20250127/vengriya-854476520.html

Будапешт не стал накладывать вето на продление санкций против России

Будапешт не стал накладывать вето на продление санкций против России - 27.01.2025, ПРАЙМ

Будапешт не стал накладывать вето на продление санкций против России

Будапешт не стал накладывать вето на продление санкций против России, не означает, что он не сделает этого в марте. Об этом в беседе с журналистами заявил глава | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T17:08+0300

2025-01-27T17:08+0300

2025-01-27T17:08+0300

экономика

венгрия

россия

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БУДАПЕШТ, 27 янв - ПРАЙМ. Будапешт не стал накладывать вето на продление санкций против России, не означает, что он не сделает этого в марте. Об этом в беседе с журналистами заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Я хотел бы отметить, что наше решение не накладывать сейчас вето (на продление санкций против РФ - ред.) никоим образом не предсказывает нашего поведения при голосовании в будущем", - заметил глава внешнеполитического ведомства страны.В марте Венгрия должна будет принять решение о сохранении санкций против отдельных лиц, а через шесть месяцев - о санкциях в общем. В то же время, Венгрия получила от Еврокомиссии гарантии энергетической безопасности, что является предпосылкой для продления санкций.Россия уже неоднократно заявляла, что страна неизбежно справится с санкционным давлением, оказываемым Западом. В свою очередь президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, которая наносит серьезный удар по мировой экономике и ухудшает жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20250127/sanktsii-854475347.html

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венгрия, россия