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Будапешт не стал накладывать вето на продление санкций против России - 27.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250127/vengriya-854476520.html
Будапешт не стал накладывать вето на продление санкций против России
Будапешт не стал накладывать вето на продление санкций против России - 27.01.2025, ПРАЙМ
Будапешт не стал накладывать вето на продление санкций против России
Будапешт не стал накладывать вето на продление санкций против России, не означает, что он не сделает этого в марте. Об этом в беседе с журналистами заявил глава | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T17:08+0300
2025-01-27T17:08+0300
экономика
венгрия
россия
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БУДАПЕШТ, 27 янв - ПРАЙМ. Будапешт не стал накладывать вето на продление санкций против России, не означает, что он не сделает этого в марте. Об этом в беседе с журналистами заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Я хотел бы отметить, что наше решение не накладывать сейчас вето (на продление санкций против РФ - ред.) никоим образом не предсказывает нашего поведения при голосовании в будущем", - заметил глава внешнеполитического ведомства страны.В марте Венгрия должна будет принять решение о сохранении санкций против отдельных лиц, а через шесть месяцев - о санкциях в общем. В то же время, Венгрия получила от Еврокомиссии гарантии энергетической безопасности, что является предпосылкой для продления санкций.Россия уже неоднократно заявляла, что страна неизбежно справится с санкционным давлением, оказываемым Западом. В свою очередь президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, которая наносит серьезный удар по мировой экономике и ухудшает жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20250127/sanktsii-854475347.html
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венгрия, россия
Экономика, ВЕНГРИЯ, РОССИЯ
17:08 27.01.2025
 
Будапешт не стал накладывать вето на продление санкций против России

Сийярто: Венгрия не ветировала санкции против России, но может сделать это потом

CC BY-SA 2.0 / Danny Navarro / Royal Palace FlagsБудапешт, Венгрия
Будапешт, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
CC BY-SA 2.0 / Danny Navarro / Royal Palace Flags
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БУДАПЕШТ, 27 янв - ПРАЙМ. Будапешт не стал накладывать вето на продление санкций против России, не означает, что он не сделает этого в марте. Об этом в беседе с журналистами заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Я хотел бы отметить, что наше решение не накладывать сейчас вето (на продление санкций против РФ - ред.) никоим образом не предсказывает нашего поведения при голосовании в будущем", - заметил глава внешнеполитического ведомства страны.
В марте Венгрия должна будет принять решение о сохранении санкций против отдельных лиц, а через шесть месяцев - о санкциях в общем. В то же время, Венгрия получила от Еврокомиссии гарантии энергетической безопасности, что является предпосылкой для продления санкций.
Россия уже неоднократно заявляла, что страна неизбежно справится с санкционным давлением, оказываемым Западом. В свою очередь президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, которая наносит серьезный удар по мировой экономике и ухудшает жизнь миллионов людей.
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ЭкономикаВЕНГРИЯРОССИЯ
 
 
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