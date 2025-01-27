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В Кремле рассказали об организации встречи Путина и Трампа в России и США
В Кремле рассказали об организации встречи Путина и Трампа в России и США - 27.01.2025, ПРАЙМ
В Кремле рассказали об организации встречи Путина и Трампа в России и США
Организация встречи президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в России или США обсуждается самими лидерами. Об этом сообщил... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T12:31+0300
2025-01-27T12:31+0300
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Организация встречи президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в России или США обсуждается самими лидерами. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Как правило, это обсуждается самими главами государств в то время, когда они посчитают целесообразным организовать такой разговор, пока мы не получали от американцев никаких сигналов", - отметил пресс-секретарь главы государства.Ранее российский лидер отметил, что готов встретиться с Трампом и провести дискуссию на разнообразные темы, интересующие обе страны. Песков подчеркнул, что пока не было получено никаких сигналов от американской стороны относительно такой встречи
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Политика, РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
В Кремле рассказали об организации встречи Путина и Трампа в России и США
Песков об организации встречи Путина и Трампа: обычно это обсуждается лидерами
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Организация встречи президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в России или США обсуждается самими лидерами. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Как правило, это обсуждается самими главами государств в то время, когда они посчитают целесообразным организовать такой разговор, пока мы не получали от американцев никаких сигналов", - отметил пресс-секретарь главы государства.
Ранее российский лидер отметил, что готов встретиться с Трампом и провести дискуссию на разнообразные темы, интересующие обе страны. Песков подчеркнул, что пока не было получено никаких сигналов от американской стороны относительно такой встречи
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