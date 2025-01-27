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Замкомандира части ВСУ украл приборы ночного видения на 95 тысяч долларов

Замкомандира части ВСУ украл приборы ночного видения на 95 тысяч долларов - 27.01.2025, ПРАЙМ

Замкомандира части ВСУ украл приборы ночного видения на 95 тысяч долларов

Военнослужащий ВСУ, отвечающий за логистику одного из украинских подразделений, украл из части 24 прибора ночного видения на сумму около 95 тысяч долларов,... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T11:40+0300

2025-01-27T11:40+0300

2025-01-27T11:40+0300

украина

всу

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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Военнослужащий ВСУ, отвечающий за логистику одного из украинских подразделений, украл из части 24 прибора ночного видения на сумму около 95 тысяч долларов, сообщило государственное бюро расследований (ГБР) Украины. "На Днепропетровщине (в Днепропетровской области - ред.) ГБР задержало заместителя командира воинской части, который присвоил приборы ночного видения на почти 4 миллиона гривен (около 95 тысяч долларов -ред,)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР. Как сообщили в ГБР, подозреваемый отвечал за логистику в части, благодаря чему имел доступ к складу с оборудованием и документации. Злоумышленник списал 24 прибора ночного видения в качестве утраченных на поле боя, спрятав ценное оборудование в куче мусора на складе части. По данным ГБР, военнослужащий помещен под стражу. Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.

https://1prime.ru/20250126/artillery-854455917.html

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украина, всу, общество