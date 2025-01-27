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Минюст Италии подтвердил, что ВСУ захватили в плен мастера по выпечке пиццы - 27.01.2025, ПРАЙМ
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Минюст Италии подтвердил, что ВСУ захватили в плен мастера по выпечке пиццы
Минюст Италии подтвердил, что ВСУ захватили в плен мастера по выпечке пиццы - 27.01.2025, ПРАЙМ
Минюст Италии подтвердил, что ВСУ захватили в плен мастера по выпечке пиццы
Министерство юстиции Италии подтвердило, что гражданин Италии, пиццайоло Джанни Ченни, был захвачен в плен украинскими военными. Об этмо агентству РИА Новости... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T16:00+0300
2025-01-27T16:00+0300
политика
украина
всу
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Министерство юстиции Италии подтвердило, что гражданин Италии, пиццайоло Джанни Ченни, был захвачен в плен украинскими военными. Об этмо агентству РИА Новости сообщили в ведомстве."На сегодняшний день нам неизвестно о каких-либо запросах на экстрадицию Джанни Ченни, который, как мне сказали, технически не был арестован, а был захвачен в плен как комбатант", - отметил он.Отмечается, что в начале января Ченни был захвачен спецназом Украины и находится под наблюдением украинских военных в больнице из-за проблем с дыхательной системой.Ранее итальянские СМИ сообщали, что в случае возвращения в Италию Ченни ожидает тюремное заключение за домогательство к несовершеннолетней.
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украина, всу
Политика, УКРАИНА, ВСУ
16:00 27.01.2025
 
Минюст Италии подтвердил, что ВСУ захватили в плен мастера по выпечке пиццы

Минюст Италии: ВСУ действительно захватили мастера по выпечке пиццы Джанни Ченни

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Министерство юстиции Италии подтвердило, что гражданин Италии, пиццайоло Джанни Ченни, был захвачен в плен украинскими военными. Об этмо агентству РИА Новости сообщили в ведомстве.
"На сегодняшний день нам неизвестно о каких-либо запросах на экстрадицию Джанни Ченни, который, как мне сказали, технически не был арестован, а был захвачен в плен как комбатант", - отметил он.
Отмечается, что в начале января Ченни был захвачен спецназом Украины и находится под наблюдением украинских военных в больнице из-за проблем с дыхательной системой.
Ранее итальянские СМИ сообщали, что в случае возвращения в Италию Ченни ожидает тюремное заключение за домогательство к несовершеннолетней.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
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