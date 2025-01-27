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Умер актер Игорь Янковский, пишут СМИ - 27.01.2025, ПРАЙМ
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Умер актер Игорь Янковский, пишут СМИ
Умер актер Игорь Янковский, пишут СМИ - 27.01.2025, ПРАЙМ
Умер актер Игорь Янковский, пишут СМИ
Игорь Янковский, актер и соучредитель агентства "Максима", а также президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), скончался на 74-м году жизни... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T13:48+0300
2025-01-27T13:48+0300
россия
актер
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Игорь Янковский, актер и соучредитель агентства "Максима", а также президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщает издание Sostav со ссылкой на источники.Информация о причине смерти не приводится.Янковский начал свою карьеру в рекламном бизнесе в 1992 году, после чего стал одним из основателей и руководителем агентства "Максима" и президентом АКАР. Игорь Янковский также был известен своими ролями в кино и на телевидении, особенно благодаря фильму "Приключения принца Флоризеля" (1981).Он также вел программу "Жадность" на НТВ. Родившись в Ленинабаде в 1951 году, Янковский окончил Театральное училище имени Щукина, после чего прослужил в Московском драматическом театре на Малой Бронной до 1992 года.
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россия, актер
РОССИЯ, актер
13:48 27.01.2025
 
Умер актер Игорь Янковский, пишут СМИ

Sostav: актер и медиаменеджер Игорь Янковский умер на 74-м году жизни

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПремьера фильма "Текст"
Премьера фильма Текст - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Игорь Янковский, актер и соучредитель агентства "Максима", а также президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщает издание Sostav со ссылкой на источники.
Информация о причине смерти не приводится.
Янковский начал свою карьеру в рекламном бизнесе в 1992 году, после чего стал одним из основателей и руководителем агентства "Максима" и президентом АКАР. Игорь Янковский также был известен своими ролями в кино и на телевидении, особенно благодаря фильму "Приключения принца Флоризеля" (1981).
Он также вел программу "Жадность" на НТВ. Родившись в Ленинабаде в 1951 году, Янковский окончил Театральное училище имени Щукина, после чего прослужил в Московском драматическом театре на Малой Бронной до 1992 года.
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