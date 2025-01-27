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Юань открыл ростом торги в понедельник

Юань открыл ростом торги в понедельник - 27.01.2025, ПРАЙМ

Юань открыл ростом торги в понедельник

Курс рубля в начале торгов снижается к юаню: курс китайской валюты дорожает до 13,5 рубля, следует из данных Московской биржи. | 27.01.2025, ПРАЙМ

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юань

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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов снижается к юаню: курс китайской валюты дорожает до 13,5 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск растет на 3 копейки, до 13,5 рубля.

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юань, мосбиржа