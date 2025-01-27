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Юань днем перешел к снижению
Юань днем перешел к снижению - 27.01.2025, ПРАЙМ
Юань днем перешел к снижению
Курс рубля умеренно повышается к юаню после небольшого снижения на старте торгов: китайская валюта снижается до 13,37 рубля, следует из данных Московской биржи. | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T12:47+0300
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Курс рубля умеренно повышается к юаню после небольшого снижения на старте торгов: китайская валюта снижается до 13,37 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.33 мск снижался на 10 копеек, до 13,37 рубля, при этом диапазон дневных колебаний составляет пока от 13,35 до 13,56 рубля. А объем торгов расчетами "завтра" составляет 46,13 миллиарда рублей. Апрельский фьючерс марки Brent снижается на 0,25%, до 77,36 доллара за баррель. "Окончательно налоговый период завершится во вторник, и на этом фоне курс может вернуться выше 13,5 рубля за юань. При этом фактор длинных выходных в Китае в моменте способен добавить волатильности валютному рынку РФ", - считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Пока по рублю нечего сказать. Он находится в уязвимой позиции и в любое время может быстро вернуться к уровню 102,4 рубля за доллар из-за падения нефтяных котировок и завершения налогового периода", - полагает Владислав Антонов из компании BitRiver.
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юань
Юань днем перешел к снижению
Рубль днем укрепляется, юань снижается до 13,37 рубля
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Курс рубля умеренно повышается к юаню после небольшого снижения на старте торгов: китайская валюта снижается до 13,37 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.33 мск снижался на 10 копеек, до 13,37 рубля, при этом диапазон дневных колебаний составляет пока от 13,35 до 13,56 рубля. А объем торгов расчетами "завтра" составляет 46,13 миллиарда рублей. Апрельский фьючерс марки Brent снижается на 0,25%, до 77,36 доллара за баррель.
"Окончательно налоговый период завершится во вторник, и на этом фоне курс может вернуться выше 13,5 рубля за юань. При этом фактор длинных выходных в Китае в моменте способен добавить волатильности валютному рынку РФ", - считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"Пока по рублю нечего сказать. Он находится в уязвимой позиции и в любое время может быстро вернуться к уровню 102,4 рубля за доллар из-за падения нефтяных котировок и завершения налогового периода", - полагает Владислав Антонов из компании BitRiver.
Юань открыл ростом торги в понедельник