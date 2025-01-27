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ЦРУ сказало "фас". В Британии заявили о готовности захватывать суда РФ - 27.01.2025, ПРАЙМ
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ЦРУ сказало "фас". В Британии заявили о готовности захватывать суда РФ
ЦРУ сказало "фас". В Британии заявили о готовности захватывать суда РФ - 27.01.2025, ПРАЙМ
ЦРУ сказало "фас". В Британии заявили о готовности захватывать суда РФ
В Великобритании утверждают, что российские морские суда якобы занимаются разведывательной деятельностью и целенаправленно наносят повреждения подводным... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T22:34+0300
2025-01-27T22:38+0300
политика
великобритания
россия
захват судов
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МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. В Великобритании утверждают, что российские морские суда якобы занимаются разведывательной деятельностью и целенаправленно наносят повреждения подводным коммуникациям в Северном море. После уведомления ЦРУ о повышении уровня угрозы до "значительного" корабли ВМФ Его Величества готовятся к захвату российских судов. Об этом рассказывает в материале для Daily Express обозреватель Марко Джаннанджели.По его данным, сегодня силы быстрого развертывания Британии готовы захватывать российские суда, если будет установлена причастность этих судов к повреждению подводных трубопроводов и кабелей.Подготовка к такого рода действиям, как отмечает автор, началась после того, как Соединенные Штаты предупредили британские власти о том, что Российская Федерация с помощью электронных маркеров в ходе секретной операции по подготовке "планов целей" наносит на карту подводные кабели и трубопроводы Британии.Для слежки за "путинскими кораблями-шпионами" совместные экспедиционные силы НАТО под командованием Великобритании направили на Балтику группу кораблей, говорится в статье.При этом автор, ссылаясь на неких высокопоставленных источников в ВС Великобритании, сообщает, что морская оперативная группа повышенной боеготовности находится в режиме ожидания, находясь в полной готовности задержать любое подозрительное судно, которое находится в районе залегания британских кабелей и трубопроводов."Разумеется, для такого шага потребуется политическое решение на самом высоком уровне", - цитируется в статье высокопоставленный источник, - такие решения наверняка будут приниматься в индивидуальном порядке".
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великобритания, россия, захват судов
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, захват судов
22:34 27.01.2025 (обновлено: 22:38 27.01.2025)
 
ЦРУ сказало "фас". В Британии заявили о готовности захватывать суда РФ

Express: британские военные готовы захватывать российские суда у своих берегов

© fotolia.com / hilaryrivers%Флаг Великобритании
%Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
© fotolia.com / hilaryrivers
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МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. В Великобритании утверждают, что российские морские суда якобы занимаются разведывательной деятельностью и целенаправленно наносят повреждения подводным коммуникациям в Северном море. После уведомления ЦРУ о повышении уровня угрозы до "значительного" корабли ВМФ Его Величества готовятся к захвату российских судов. Об этом рассказывает в материале для Daily Express обозреватель Марко Джаннанджели.
По его данным, сегодня силы быстрого развертывания Британии готовы захватывать российские суда, если будет установлена причастность этих судов к повреждению подводных трубопроводов и кабелей.
Подготовка к такого рода действиям, как отмечает автор, началась после того, как Соединенные Штаты предупредили британские власти о том, что Российская Федерация с помощью электронных маркеров в ходе секретной операции по подготовке "планов целей" наносит на карту подводные кабели и трубопроводы Британии.
Для слежки за "путинскими кораблями-шпионами" совместные экспедиционные силы НАТО под командованием Великобритании направили на Балтику группу кораблей, говорится в статье.
Черное море - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2025
Угадайте. Названо судно, подозреваемое в повреждении кабеля на Балтике
Вчера, 21:51
При этом автор, ссылаясь на неких высокопоставленных источников в ВС Великобритании, сообщает, что морская оперативная группа повышенной боеготовности находится в режиме ожидания, находясь в полной готовности задержать любое подозрительное судно, которое находится в районе залегания британских кабелей и трубопроводов.
"Разумеется, для такого шага потребуется политическое решение на самом высоком уровне", - цитируется в статье высокопоставленный источник, - такие решения наверняка будут приниматься в индивидуальном порядке".
 
ПолитикаВЕЛИКОБРИТАНИЯРОССИЯзахват судов
 
 
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