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"Нет шансов". В Турции неожиданно высказались в адрес Зеленского - 27.01.2025, ПРАЙМ
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"Нет шансов". В Турции неожиданно высказались в адрес Зеленского
"Нет шансов". В Турции неожиданно высказались в адрес Зеленского - 27.01.2025, ПРАЙМ
"Нет шансов". В Турции неожиданно высказались в адрес Зеленского
Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану может быть предложена роль посредника по решению кризиса на Украине, а у Владимира Зеленского нет шансов избежать... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T09:07+0300
2025-01-27T09:07+0300
политика
украина
владимир зеленский
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АНКАРА, 27 янв - ПРАЙМ. Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану может быть предложена роль посредника по решению кризиса на Украине, а у Владимира Зеленского нет шансов избежать переговоров, сообщает турецкое издание Hürriyet. Министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что Турция поддерживает дипломатические инициативы по Украине в качестве способа решения конфликта."У Зеленского, который лишился американской поддержки, нет шансов избежать переговоров", - заметил журналист Абдулкадир Сельви.Согласно изданию, Эрдоган является единственным лидером, который способен вести переговоры со всеми сторонами - с президентом России Владимиром Путиным, главой киевского режима Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.
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украина, владимир зеленский, рф
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, РФ
09:07 27.01.2025
 
"Нет шансов". В Турции неожиданно высказались в адрес Зеленского

Hürriyet: у Зеленского нет шансов избежать переговоров

© Фото : The Presidential Office of UkraineВладимир Зеленский в парламенте Канады
Владимир Зеленский в парламенте Канады - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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АНКАРА, 27 янв - ПРАЙМ. Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану может быть предложена роль посредника по решению кризиса на Украине, а у Владимира Зеленского нет шансов избежать переговоров, сообщает турецкое издание Hürriyet.
Министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что Турция поддерживает дипломатические инициативы по Украине в качестве способа решения конфликта.
"У Зеленского, который лишился американской поддержки, нет шансов избежать переговоров", - заметил журналист Абдулкадир Сельви.
Согласно изданию, Эрдоган является единственным лидером, который способен вести переговоры со всеми сторонами - с президентом России Владимиром Путиным, главой киевского режима Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.
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