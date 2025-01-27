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"Нет шансов". В Турции неожиданно высказались в адрес Зеленского

"Нет шансов". В Турции неожиданно высказались в адрес Зеленского - 27.01.2025, ПРАЙМ

"Нет шансов". В Турции неожиданно высказались в адрес Зеленского

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану может быть предложена роль посредника по решению кризиса на Украине, а у Владимира Зеленского нет шансов избежать... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T09:07+0300

2025-01-27T09:07+0300

2025-01-27T09:07+0300

политика

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владимир зеленский

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АНКАРА, 27 янв - ПРАЙМ. Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану может быть предложена роль посредника по решению кризиса на Украине, а у Владимира Зеленского нет шансов избежать переговоров, сообщает турецкое издание Hürriyet. Министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что Турция поддерживает дипломатические инициативы по Украине в качестве способа решения конфликта."У Зеленского, который лишился американской поддержки, нет шансов избежать переговоров", - заметил журналист Абдулкадир Сельви.Согласно изданию, Эрдоган является единственным лидером, который способен вести переговоры со всеми сторонами - с президентом России Владимиром Путиным, главой киевского режима Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.

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украина, владимир зеленский, рф