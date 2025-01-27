https://1prime.ru/20250127/zelenskiy-854462307.html

Депутат Верховной рады раскрыл, какой сигнал Зеленский получил от Трампа

Депутат Верховной рады раскрыл, какой сигнал Зеленский получил от Трампа - 27.01.2025, ПРАЙМ

Депутат Верховной рады раскрыл, какой сигнал Зеленский получил от Трампа

Решение администрации президента США Дональда Трампа приостановить помощь Украине сигнализирует о его недовольстве действиями Владимира Зеленского, считает... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T09:27+0300

2025-01-27T09:27+0300

2025-01-27T09:27+0300

политика

украина

владимир зеленский

верховная рада

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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Решение администрации президента США Дональда Трампа приостановить помощь Украине сигнализирует о его недовольстве действиями Владимира Зеленского, считает украинский депутат Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Остановка финансовой помощи и проектов по Украине — это очень красноречивое донесение мнения Трампа о том, что Зеленский движется не туда", — заметил парламентарий в своем канале в Telegram.Дубинский также предположил, что разговор между Трампом и Путиным может состояться в ближайшее время и стать вторым сигналом для Зеленского.Издание Politico ранее сообщило о решении госсекретаря Марко Рубио приостановить на 90 дней финансирование иностранных программ помощи, включая финансирование для Украины, тогда как помощь Израилю и Египту осталась без изменений.

https://1prime.ru/20250127/zelenskiy-854461796.html

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украина, владимир зеленский, верховная рада