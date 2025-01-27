Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Депутат Верховной рады раскрыл, какой сигнал Зеленский получил от Трампа - 27.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250127/zelenskiy-854462307.html
Депутат Верховной рады раскрыл, какой сигнал Зеленский получил от Трампа
Депутат Верховной рады раскрыл, какой сигнал Зеленский получил от Трампа - 27.01.2025, ПРАЙМ
Депутат Верховной рады раскрыл, какой сигнал Зеленский получил от Трампа
Решение администрации президента США Дональда Трампа приостановить помощь Украине сигнализирует о его недовольстве действиями Владимира Зеленского, считает... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T09:27+0300
2025-01-27T09:27+0300
политика
украина
владимир зеленский
верховная рада
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/20/841312039_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f2b4082cae32cb009d0c1252dbcd9508.jpg
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Решение администрации президента США Дональда Трампа приостановить помощь Украине сигнализирует о его недовольстве действиями Владимира Зеленского, считает украинский депутат Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Остановка финансовой помощи и проектов по Украине — это очень красноречивое донесение мнения Трампа о том, что Зеленский движется не туда", — заметил парламентарий в своем канале в Telegram.Дубинский также предположил, что разговор между Трампом и Путиным может состояться в ближайшее время и стать вторым сигналом для Зеленского.Издание Politico ранее сообщило о решении госсекретаря Марко Рубио приостановить на 90 дней финансирование иностранных программ помощи, включая финансирование для Украины, тогда как помощь Израилю и Египту осталась без изменений.
https://1prime.ru/20250127/zelenskiy-854461796.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/20/841312039_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_e4c7b348f6d7df1778abd92d7829ed79.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский, верховная рада
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Верховная рада
09:27 27.01.2025
 
Депутат Верховной рады раскрыл, какой сигнал Зеленский получил от Трампа

Нардеп Дубинский: остановка помощи Украине от США стала сигналом Зеленскому

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Решение администрации президента США Дональда Трампа приостановить помощь Украине сигнализирует о его недовольстве действиями Владимира Зеленского, считает украинский депутат Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Остановка финансовой помощи и проектов по Украине — это очень красноречивое донесение мнения Трампа о том, что Зеленский движется не туда", — заметил парламентарий в своем канале в Telegram.
Дубинский также предположил, что разговор между Трампом и Путиным может состояться в ближайшее время и стать вторым сигналом для Зеленского.
Издание Politico ранее сообщило о решении госсекретаря Марко Рубио приостановить на 90 дней финансирование иностранных программ помощи, включая финансирование для Украины, тогда как помощь Израилю и Египту осталась без изменений.
Владимир Зеленский в парламенте Канады - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
"Нет шансов". В Турции неожиданно высказались в адрес Зеленского
09:07
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийВерховная рада
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала