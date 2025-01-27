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Депутат Рады заметил странную деталь в словах Зеленского по транзиту газа - 27.01.2025, ПРАЙМ
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Депутат Рады заметил странную деталь в словах Зеленского по транзиту газа
Депутат Рады заметил странную деталь в словах Зеленского по транзиту газа - 27.01.2025, ПРАЙМ
Депутат Рады заметил странную деталь в словах Зеленского по транзиту газа
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, на данный момент находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что газ из Азербайджана физически не может... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T11:35+0300
2025-01-27T11:35+0300
политика
газ
рада
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, на данный момент находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что газ из Азербайджана физически не может проходить через украинский трубопровод. Мнением он поделился в своем Telegram-канале."Очевидно, что никакого такого газа в украинской трубе быть не может — может быть только российский. Просто по физическим причинам — труба из Азербайджана заходит в РФ. То есть, Азербайджан дует свой газ в РФ, а РФ — дует аналогичный объем нам", — написал Дубинский, отметив очередной обман со стороны Владимира Зеленского.На прошлой неделе глава киевского режима заявил о возможности транзита газа из Азербайджана в Европу через Украину. Он сообщил, что обсуждал этот вопрос с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. При этом было отмечено, что для транзита может быть использована украинская газотранспортная система (ГТС). Соглашение о поставках российского газа в Европу через Украину истекло 31 декабря, и киевский режим отказался продлевать его, даже при условии закупок газа третьими странами. В результате российская компания "Газпром" прекратила прокачку газа с 1 января. "Газпром" заявил, что потерял техническую и юридическую возможность транзита газа через Украину.
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газ, рада, украина, владимир зеленский
Политика, Газ, Рада, УКРАИНА, Владимир Зеленский
11:35 27.01.2025
 
Депутат Рады заметил странную деталь в словах Зеленского по транзиту газа

Депутат Рады Дубинский: в украинской трубе не может быть азербайджанского газа

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, на данный момент находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что газ из Азербайджана физически не может проходить через украинский трубопровод. Мнением он поделился в своем Telegram-канале.
"Очевидно, что никакого такого газа в украинской трубе быть не может — может быть только российский. Просто по физическим причинам — труба из Азербайджана заходит в РФ. То есть, Азербайджан дует свой газ в РФ, а РФ — дует аналогичный объем нам", — написал Дубинский, отметив очередной обман со стороны Владимира Зеленского.
На прошлой неделе глава киевского режима заявил о возможности транзита газа из Азербайджана в Европу через Украину. Он сообщил, что обсуждал этот вопрос с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. При этом было отмечено, что для транзита может быть использована украинская газотранспортная система (ГТС).
Соглашение о поставках российского газа в Европу через Украину истекло 31 декабря, и киевский режим отказался продлевать его, даже при условии закупок газа третьими странами. В результате российская компания "Газпром" прекратила прокачку газа с 1 января. "Газпром" заявил, что потерял техническую и юридическую возможность транзита газа через Украину.
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ПолитикаГазРадаУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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