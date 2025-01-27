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Цена на золото преодолела 2800 долларов за унцию в начале торгов - 27.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250127/zoloto-854462435.html
Цена на золото преодолела 2800 долларов за унцию в начале торгов
Цена на золото преодолела 2800 долларов за унцию в начале торгов - 27.01.2025, ПРАЙМ
Цена на золото преодолела 2800 долларов за унцию в начале торгов
Стоимость золота снижается, при этом ранее в ходе торгов понедельника котировки на драгоценный металл были короткое время выше 2 800 долларов за унцию - впервые | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T09:29+0300
2025-01-27T09:29+0300
экономика
рынки
золото
биржевые цены на золото
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается, при этом ранее в ходе торгов понедельника котировки на драгоценный металл были короткое время выше 2 800 долларов за унцию - впервые с октября, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.09 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 21,96 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,78%, до 2 784,64 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов показатель впервые с 31 октября прошлого года находился выше 2 800 долларов. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 1,66%, до 30,668 доллара за унцию. Инвесторы будут следить за итогами проведения январского заседания Федеральной резервной системы США. По данным CME Group, большинство экспертов ожидает сохранения ставки рефинансирования ФРС на текущем уровне в 4,25-4,5%. Изменение направления монетарной политики Федрезерва может оказать влияние на доллар, от которого зависит спрос на золото держателей других валют. "Изменение тона Федеральной резервной системы может повлиять на направление рынка", - цитирует газета Wall Street Journal аналитиков Harbourfront Wealth — Sonora Wealth Group. При этом прогнозы мировой экономике при администрации Дональда Трампа могут по-прежнему оказывать поддержку роста цен на золото, считает инвестиционный советник Harbourfront Wealth — Sonora Wealth Group Миро Свобода (Miro Svoboda). Его мнение также приводится Wall Street Journal.
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рынки, золото, биржевые цены на золото
Экономика, Рынки, золото, биржевые цены на золото
09:29 27.01.2025
 
Цена на золото преодолела 2800 долларов за унцию в начале торгов

Цена на золото преодолела 2800 долларов за унцию, но затем перешла к снижению

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаркированные слитки золота
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается, при этом ранее в ходе торгов понедельника котировки на драгоценный металл были короткое время выше 2 800 долларов за унцию - впервые с октября, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.09 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 21,96 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,78%, до 2 784,64 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов показатель впервые с 31 октября прошлого года находился выше 2 800 долларов.
Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 1,66%, до 30,668 доллара за унцию.
Инвесторы будут следить за итогами проведения январского заседания Федеральной резервной системы США. По данным CME Group, большинство экспертов ожидает сохранения ставки рефинансирования ФРС на текущем уровне в 4,25-4,5%. Изменение направления монетарной политики Федрезерва может оказать влияние на доллар, от которого зависит спрос на золото держателей других валют.
"Изменение тона Федеральной резервной системы может повлиять на направление рынка", - цитирует газета Wall Street Journal аналитиков Harbourfront Wealth — Sonora Wealth Group.
При этом прогнозы мировой экономике при администрации Дональда Трампа могут по-прежнему оказывать поддержку роста цен на золото, считает инвестиционный советник Harbourfront Wealth — Sonora Wealth Group Миро Свобода (Miro Svoboda). Его мнение также приводится Wall Street Journal.
 
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