https://1prime.ru/20250127/zoloto-854480171.html
Цена на золото ускорила снижение
Цена на золото ускорила снижение - 27.01.2025, ПРАЙМ
Цена на золото ускорила снижение
Стоимость золота в понедельник вечером усилила снижение до 1%, свидетельствуют данные торгов. | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T19:23+0300
2025-01-27T19:23+0300
2025-01-27T19:24+0300
экономика
золото
цена
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером усилила снижение до 1%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.13 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 36,46 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,32%, до 2 770,44 доллара за тройскую унцию, днем золото дешевело меньшими темпами. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 1,77%, до 30,633 доллара за унцию. В ночь на понедельник стоимость золота достигла нового исторического максимума в 2 805,5 доллара за тройскую унцию, однако затем показатель перешел к снижению. На этой неделе трейдеры будут оценивать итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут опубликованы в среду. По данным CME Group, практически 100% аналитиков закладывают сохранение учетной ставки регулятора на текущем уровне в 4,25-4,5%. Направление денежно-кредитной политики ФРС отражается на динамике котировок золота.
https://1prime.ru/20250127/zoloto-854462435.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_8781c0ce32920ccac8a2deef27036aec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
золото, цена, торги
Экономика, золото, цена, Торги
Цена на золото ускорила снижение
Данные торгов: цена на золото вечером ускорила снижение до 1%
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером усилила снижение до 1%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.13 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 36,46 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,32%, до 2 770,44 доллара за тройскую унцию, днем золото дешевело меньшими темпами. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 1,77%, до 30,633 доллара за унцию.
В ночь на понедельник стоимость золота достигла нового исторического максимума в 2 805,5 доллара за тройскую унцию, однако затем показатель перешел к снижению.
Цена на золото преодолела 2800 долларов за унцию в начале торгов
На этой неделе трейдеры будут оценивать итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут опубликованы в среду. По данным CME Group, практически 100% аналитиков закладывают сохранение учетной ставки регулятора на текущем уровне в 4,25-4,5%. Направление денежно-кредитной политики ФРС отражается на динамике котировок золота.