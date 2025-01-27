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Цена на золото ускорила снижение

Цена на золото ускорила снижение - 27.01.2025, ПРАЙМ

Цена на золото ускорила снижение

Стоимость золота в понедельник вечером усилила снижение до 1%, свидетельствуют данные торгов. | 27.01.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером усилила снижение до 1%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.13 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 36,46 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,32%, до 2 770,44 доллара за тройскую унцию, днем золото дешевело меньшими темпами. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 1,77%, до 30,633 доллара за унцию. В ночь на понедельник стоимость золота достигла нового исторического максимума в 2 805,5 доллара за тройскую унцию, однако затем показатель перешел к снижению. На этой неделе трейдеры будут оценивать итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут опубликованы в среду. По данным CME Group, практически 100% аналитиков закладывают сохранение учетной ставки регулятора на текущем уровне в 4,25-4,5%. Направление денежно-кредитной политики ФРС отражается на динамике котировок золота.

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золото, цена, торги