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Экс-президент Грузии обратилась к Трампу с посланием из-за России - 27.01.2025, ПРАЙМ
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Экс-президент Грузии обратилась к Трампу с посланием из-за России
Экс-президент Грузии обратилась к Трампу с посланием из-за России - 27.01.2025, ПРАЙМ
Экс-президент Грузии обратилась к Трампу с посланием из-за России
Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой вмешаться в ситуацию в Грузии с целью навредить России. Об этом... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T09:50+0300
2025-01-27T09:50+0300
политика
грузия
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой вмешаться в ситуацию в Грузии с целью навредить России. Об этом говорится в материале издания The Hill."Ее идея заключается в том, что США должны оказать давление на Россию...", — отмечается в материале.По мнению Зурабишвили, США должны оказывать давление на Россию и не допустить контроля Москвы над Грузией, которая является стратегическим регионом. Она также не признает текущие власти Грузии, включая президента Михаила Кавелашвили, и заявила, что будет выполнять функции президента в новом офисе в Тбилиси.Россия в свою очередь заявила готовность нормализовать отношения с Грузией, в той мере, насколько готовы пойти грузинские власти.
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грузия, сша, дональд трамп
Политика, ГРУЗИЯ, США, Дональд Трамп
09:50 27.01.2025
 
Экс-президент Грузии обратилась к Трампу с посланием из-за России

Экс-президент Грузии Зурабишвили попросила Трампа дать отпор России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой вмешаться в ситуацию в Грузии с целью навредить России. Об этом говорится в материале издания The Hill.
"Ее идея заключается в том, что США должны оказать давление на Россию...", — отмечается в материале.
По мнению Зурабишвили, США должны оказывать давление на Россию и не допустить контроля Москвы над Грузией, которая является стратегическим регионом. Она также не признает текущие власти Грузии, включая президента Михаила Кавелашвили, и заявила, что будет выполнять функции президента в новом офисе в Тбилиси.
Россия в свою очередь заявила готовность нормализовать отношения с Грузией, в той мере, насколько готовы пойти грузинские власти.
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ПолитикаГРУЗИЯСШАДональд Трамп
 
 
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