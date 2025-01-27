https://1prime.ru/20250127/zurabishvili-854462857.html

Экс-президент Грузии обратилась к Трампу с посланием из-за России

Экс-президент Грузии обратилась к Трампу с посланием из-за России - 27.01.2025, ПРАЙМ

Экс-президент Грузии обратилась к Трампу с посланием из-за России

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой вмешаться в ситуацию в Грузии с целью навредить России. Об этом... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T09:50+0300

2025-01-27T09:50+0300

2025-01-27T09:50+0300

политика

грузия

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой вмешаться в ситуацию в Грузии с целью навредить России. Об этом говорится в материале издания The Hill."Ее идея заключается в том, что США должны оказать давление на Россию...", — отмечается в материале.По мнению Зурабишвили, США должны оказывать давление на Россию и не допустить контроля Москвы над Грузией, которая является стратегическим регионом. Она также не признает текущие власти Грузии, включая президента Михаила Кавелашвили, и заявила, что будет выполнять функции президента в новом офисе в Тбилиси.Россия в свою очередь заявила готовность нормализовать отношения с Грузией, в той мере, насколько готовы пойти грузинские власти.

https://1prime.ru/20250108/ugrozy-854080269.html

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грузия, сша, дональд трамп