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Аэропорт Южно-Сахалинска работает по фактической погоде
Аэропорт Южно-Сахалинска работает по фактической погоде - 28.01.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Южно-Сахалинска работает по фактической погоде
Аэропорт Южно-Сахалинска во вторник работает по фактической погоде, несколько рейсов перенесены на среду, сообщает пресс-служба воздушной гавани. | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T06:07+0300
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 янв – ПРАЙМ. Аэропорт Южно-Сахалинска во вторник работает по фактической погоде, несколько рейсов перенесены на среду, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
"Низовая метель продолжает оказывать свое влияние. До вечера мы будем работать в условиях сильного ливневого снега и порывистого ветра. Принимать и отправлять рейсы будем по фактической погоде", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, два рейса из Москвы, рейсы из Красноярска и Благовещенска перенесены на среду по решению авиакомпаний. Также отменены вылеты в Шахтерск и Александровск-Сахалинский из-за непогоды в аэропортах прибытия.
Утром 28 января аэропорт Южно-Сахалинска принял самолеты из Пекина и Новосибирска, ожидаются рейсы из Хабаровска и Владивостока. Видимость на летном поле варьировалась от 1 тысячи до 2 тысяч метров, что обеспечивало безопасность для посадки и взлета.
Спасатели объявили на вторник и среду экстренное предупреждение в нескольких муниципалитетах центральной и южной части Сахалина в связи с прохождением мощного циклона. Школьники южных районов острова со вторника переведены на дистанционную форму обучения из-за метели. Прекращено движение общественного транспорта из Южно-Сахалинска в семь районов. С понедельника до конца января закрыта паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) из-за шторма в Татарском проливе. Все экстренные службы и энергетики региона работают в режиме повышенной готовности.
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Аэропорт Южно-Сахалинска работает по фактической погоде
Аэропорт Южно-Сахалинска работает по фактической погоде
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 янв – ПРАЙМ. Аэропорт Южно-Сахалинска во вторник работает по фактической погоде, несколько рейсов перенесены на среду, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
"Низовая метель продолжает оказывать свое влияние. До вечера мы будем работать в условиях сильного ливневого снега и порывистого ветра. Принимать и отправлять рейсы будем по фактической погоде", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, два рейса из Москвы, рейсы из Красноярска и Благовещенска перенесены на среду по решению авиакомпаний. Также отменены вылеты в Шахтерск и Александровск-Сахалинский из-за непогоды в аэропортах прибытия.
Утром 28 января аэропорт Южно-Сахалинска принял самолеты из Пекина и Новосибирска, ожидаются рейсы из Хабаровска и Владивостока. Видимость на летном поле варьировалась от 1 тысячи до 2 тысяч метров, что обеспечивало безопасность для посадки и взлета.
Спасатели объявили на вторник и среду экстренное предупреждение в нескольких муниципалитетах центральной и южной части Сахалина в связи с прохождением мощного циклона. Школьники южных районов острова со вторника переведены на дистанционную форму обучения из-за метели. Прекращено движение общественного транспорта из Южно-Сахалинска в семь районов. С понедельника до конца января закрыта паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) из-за шторма в Татарском проливе. Все экстренные службы и энергетики региона работают в режиме повышенной готовности.