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Аэропорт Южно-Сахалинска работает по фактической погоде

Аэропорт Южно-Сахалинска работает по фактической погоде - 28.01.2025, ПРАЙМ

Аэропорт Южно-Сахалинска работает по фактической погоде

Аэропорт Южно-Сахалинска во вторник работает по фактической погоде, несколько рейсов перенесены на среду, сообщает пресс-служба воздушной гавани. | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T06:07+0300

2025-01-28T06:07+0300

2025-01-28T06:07+0300

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 янв – ПРАЙМ. Аэропорт Южно-Сахалинска во вторник работает по фактической погоде, несколько рейсов перенесены на среду, сообщает пресс-служба воздушной гавани. "Низовая метель продолжает оказывать свое влияние. До вечера мы будем работать в условиях сильного ливневого снега и порывистого ветра. Принимать и отправлять рейсы будем по фактической погоде", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, два рейса из Москвы, рейсы из Красноярска и Благовещенска перенесены на среду по решению авиакомпаний. Также отменены вылеты в Шахтерск и Александровск-Сахалинский из-за непогоды в аэропортах прибытия. Утром 28 января аэропорт Южно-Сахалинска принял самолеты из Пекина и Новосибирска, ожидаются рейсы из Хабаровска и Владивостока. Видимость на летном поле варьировалась от 1 тысячи до 2 тысяч метров, что обеспечивало безопасность для посадки и взлета. Спасатели объявили на вторник и среду экстренное предупреждение в нескольких муниципалитетах центральной и южной части Сахалина в связи с прохождением мощного циклона. Школьники южных районов острова со вторника переведены на дистанционную форму обучения из-за метели. Прекращено движение общественного транспорта из Южно-Сахалинска в семь районов. С понедельника до конца января закрыта паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) из-за шторма в Татарском проливе. Все экстренные службы и энергетики региона работают в режиме повышенной готовности.

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