https://1prime.ru/20250128/aktivy-854490807.html
Нидерландская ING Groep продаст российские активы АО "Глобал Девелопмент"
Нидерландская ING Groep продаст российские активы АО "Глобал Девелопмент" - 28.01.2025, ПРАЙМ
Нидерландская ING Groep продаст российские активы АО "Глобал Девелопмент"
Нидерландская банковская группа ING Groep N.V. продает свой российский бизнес АО "Глобал Девелопмент", закрыть сделку планируется в третьем квартале 2025 года,... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T12:11+0300
2025-01-28T12:11+0300
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Нидерландская банковская группа ING Groep N.V. продает свой российский бизнес АО "Глобал Девелопмент", закрыть сделку планируется в третьем квартале 2025 года, говорится в пресс-релизе группы. "ING объявила сегодня о достижении соглашения о продаже своего бизнеса в России российскому АО "Глобал Девелопмент", принадлежащему финансовому инвестору, имеющему опыт работы в сфере факторинговых услуг", - говорится в сообщении. ING ожидает убытки в размере 700 миллионов евро (740,4 миллиона долларов) после выплаты налогов. Согласно условиям соглашения, указанным в релизе ING, АО "Глобал Девелопмент" приобретет все акции "Инг Банк (Евразия)", взяв на себя управление деятельностью и персоналом в России. "Эта сделка в конечном счете прекратит деятельность ING на российском рынке... она должна будет подлежать одобрению соответствующих регулирующих органов и, как ожидается, будет закрыта в третьем квартале 2025 года", - говорится в сообщении. После завершения сделки ING Groep N.V. продолжит сокращать оффшорные операции с российскими клиентами, следует из пресс-релиза. Также сообщается, что с февраля 2022 года ING не совершала новых сделок с российскими предприятиями, сократила объем операций и "приняла меры" для отделения российского бизнеса от систем и сетей группы. ING Groep N.V. (ING) - банковская группа, штаб-квартира которой находится в Нидерландах, штат составляет более 60 тысяч сотрудников, работает с более чем 38 миллионами клиентов в более чем 40 странах.
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бизнес, нидерланды, ing
Экономика, Бизнес, НИДЕРЛАНДЫ, ING
Нидерландская ING Groep продаст российские активы АО "Глобал Девелопмент"
Нидерландская ING Groep продает свои российские активы АО "Глобал Девелопмент"
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Нидерландская банковская группа ING Groep N.V. продает свой российский бизнес АО "Глобал Девелопмент", закрыть сделку планируется в третьем квартале 2025 года, говорится в пресс-релизе группы.
"ING объявила сегодня о достижении соглашения о продаже своего бизнеса в России российскому АО "Глобал Девелопмент", принадлежащему финансовому инвестору, имеющему опыт работы в сфере факторинговых услуг", - говорится в сообщении. ING ожидает убытки в размере 700 миллионов евро (740,4 миллиона долларов) после выплаты налогов.
Согласно условиям соглашения, указанным в релизе ING, АО "Глобал Девелопмент" приобретет все акции "Инг Банк (Евразия)", взяв на себя управление деятельностью и персоналом в России. "Эта сделка в конечном счете прекратит деятельность ING на российском рынке... она должна будет подлежать одобрению соответствующих регулирующих органов и, как ожидается, будет закрыта в третьем квартале 2025 года", - говорится в сообщении.
После завершения сделки ING Groep N.V. продолжит сокращать оффшорные операции с российскими клиентами, следует из пресс-релиза.
Также сообщается, что с февраля 2022 года ING не совершала новых сделок с российскими предприятиями, сократила объем операций и "приняла меры" для отделения российского бизнеса от систем и сетей группы.
ING Groep N.V. (ING) - банковская группа, штаб-квартира которой находится в Нидерландах, штат составляет более 60 тысяч сотрудников, работает с более чем 38 миллионами клиентов в более чем 40 странах.
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