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Нидерландская ING Groep продаст российские активы АО "Глобал Девелопмент"

Нидерландская ING Groep продаст российские активы АО "Глобал Девелопмент" - 28.01.2025, ПРАЙМ

Нидерландская ING Groep продаст российские активы АО "Глобал Девелопмент"

Нидерландская банковская группа ING Groep N.V. продает свой российский бизнес АО "Глобал Девелопмент", закрыть сделку планируется в третьем квартале 2025 года,... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T12:11+0300

2025-01-28T12:11+0300

2025-01-28T12:11+0300

экономика

бизнес

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Нидерландская банковская группа ING Groep N.V. продает свой российский бизнес АО "Глобал Девелопмент", закрыть сделку планируется в третьем квартале 2025 года, говорится в пресс-релизе группы. "ING объявила сегодня о достижении соглашения о продаже своего бизнеса в России российскому АО "Глобал Девелопмент", принадлежащему финансовому инвестору, имеющему опыт работы в сфере факторинговых услуг", - говорится в сообщении. ING ожидает убытки в размере 700 миллионов евро (740,4 миллиона долларов) после выплаты налогов. Согласно условиям соглашения, указанным в релизе ING, АО "Глобал Девелопмент" приобретет все акции "Инг Банк (Евразия)", взяв на себя управление деятельностью и персоналом в России. "Эта сделка в конечном счете прекратит деятельность ING на российском рынке... она должна будет подлежать одобрению соответствующих регулирующих органов и, как ожидается, будет закрыта в третьем квартале 2025 года", - говорится в сообщении. После завершения сделки ING Groep N.V. продолжит сокращать оффшорные операции с российскими клиентами, следует из пресс-релиза. Также сообщается, что с февраля 2022 года ING не совершала новых сделок с российскими предприятиями, сократила объем операций и "приняла меры" для отделения российского бизнеса от систем и сетей группы. ING Groep N.V. (ING) - банковская группа, штаб-квартира которой находится в Нидерландах, штат составляет более 60 тысяч сотрудников, работает с более чем 38 миллионами клиентов в более чем 40 странах.

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бизнес, нидерланды, ing