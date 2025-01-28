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Российский рынок акций завершил основную сессию в плюсе
Российский рынок акций завершил основную сессию в плюсе - 28.01.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил основную сессию в плюсе
Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника поднялся на 1,4%, следует из данных Московской биржи. | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T19:06+0300
2025-01-28T19:06+0300
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника поднялся на 1,4%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,4% - до 2931,97 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,16%, до 1011,88 пункта, долларовый РТС - на 0,54%, до 942,81 пункта.
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российский рынок акций, рост
Экономика, российский рынок акций, рост
Российский рынок акций завершил основную сессию в плюсе
Мосбиржа: российский рынок акций вырос на 1,4% за основную сессию вторника
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника поднялся на 1,4%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,4% - до 2931,97 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,16%, до 1011,88 пункта, долларовый РТС - на 0,54%, до 942,81 пункта.
Российский рынок акций снизился почти на два процента