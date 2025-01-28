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Все как у людей: "Автоваз" заполучил новую коробку передач

Все как у людей: "Автоваз" заполучил новую коробку передач - 28.01.2025, ПРАЙМ

Все как у людей: "Автоваз" заполучил новую коробку передач

"Автоваз" произвел первые серийные автомобили Lada Vesta с новой шестиступенчатой механической коробкой передач. Является ли это достижением для современного... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T05:05+0300

2025-01-28T05:05+0300

2025-01-28T05:05+0300

автоваз

егор васильев

авто

китайские авто

авторынок рф

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. "Автоваз" произвел первые серийные автомобили Lada Vesta с новой шестиступенчатой механической коробкой передач. Является ли это достижением для современного автопроизводителя, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев. Шестиступенчатая коробка передач производится "дружественным поставщиком" и рассчитана на передачу крутящего момента до 220 Нм. Для оптимизации хода рычага переключения передач был доработан тросовый привод переключения. Конечно, для современных авто это довольно условное достижение, считает автоэксперт. Ведь мировой массовый автопром уже давно отказался от механики и перешел на автоматы, роботы или вариаторы. Преимущества последних заключаются в том, что управляющая электроника намного эффективнее чем человек выбирает необходимую передачу, ориентируясь на большое количество факторов. Это обеспечивает снижение выбросов и уменьшение расхода топлива. Кроме того, благодаря адаптивности управляющих алгоритмов можно менять отклик автомобиля на педаль газа. То есть, трансмиссия становится адаптивной, а значит и удобной для водителя. При этом для обеспечения лучших экологических показателей и отклика двигателя подобные коробки (кроме вариатора) могут иметь довольно большое количество физических передач, объясняет Васильев. "Применительно к новой вазовской механике можно сказать, что увеличение количества передач как раз и направлено на то чтобы облегчить жизнь немолодому атмосферному мотору. И с одной стороны, машина станет динамичней, а с другой - при разумном стиле вождения повысится экономичность", - говорит автоэксперт, замечая, что последнее в наше время важнее. Правда, увеличение количества передач повысит нагрузку на водителя, поскольку ему придется чаще переключаться. Особенно в том случае, когда движение происходит в среднем городском трафике, и функции умного алгоритма по выбору необходимой передачи вынужден выполнять не всегда профессиональный водитель. "Конечно, такая доработка коробки это не ноу-хау, а просто обязательная необходимость. Ведь в противном случае вазовской продукции с ее атмосферными моторами и архаичными коробками будет очень тяжело бороться (в том числе, и по ценам) с теми же китайскими авто, которые практически поголовно имеют и турбомоторы и роботы или вариаторы в качестве коробки", - полагает Васильев. По его мнению, подобное решение со стороны тольяттинцев напрашивалось давно, и жаль, что оно появилось только сейчас, когда "весь мировой автопром использует более продвинутые и умные технологии". Впрочем, если эта коробка окажется основой для создания робота, то такой шаг следует приветствовать, подытожил специалист.

https://1prime.ru/20250127/avtovaz-854471725.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

автоваз, егор васильев, авто, китайские авто, авторынок рф