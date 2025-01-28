https://1prime.ru/20250128/avtomobil-854506164.html

В России стартовали продажи кроссовера Avatr 11

В России стартовали продажи кроссовера Avatr 11 - 28.01.2025, ПРАЙМ

В России стартовали продажи кроссовера Avatr 11

На российский рынок вышел электрокроссовер Avatr 11. Цена стартует от 6,95 млн рублей, рассказывают "Известия". | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T18:49+0300

2025-01-28T18:49+0300

2025-01-28T18:49+0300

экономика

россия

кроссовер

старт продаж

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. На российский рынок вышел электрокроссовер Avatr 11. Цена стартует от 6,95 млн рублей, рассказывают "Известия". Avatr 11 представлен в России в трех модификациях, отличающимися силовой установкой и компоновкой салона. В базовой комплектации кроссовер имеет задний привод и оборудован батареей CATL емкостью 90 кВт·ч, обеспечивающая 575 км хода.Во второй версии кроссовер имеет полный привод и оборудован аккумулятором емкостью уже 116,79 кВт·ч. При этом он разгоняется до 100 км/ч за 4,5 секунды, а запас хода дстигает 625 км. Цена флагманской версии, в которой предусмотрены раздельные "капитанские" кресла на втором ряду, составляет от 7,8 млн рублей.

https://1prime.ru/20250124/avto-854422331.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, кроссовер, старт продаж