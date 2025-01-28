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В России стартовали продажи кроссовера Avatr 11
В России стартовали продажи кроссовера Avatr 11 - 28.01.2025, ПРАЙМ
В России стартовали продажи кроссовера Avatr 11
На российский рынок вышел электрокроссовер Avatr 11. Цена стартует от 6,95 млн рублей, рассказывают "Известия". | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T18:49+0300
2025-01-28T18:49+0300
2025-01-28T18:49+0300
экономика
россия
кроссовер
старт продаж
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. На российский рынок вышел электрокроссовер Avatr 11. Цена стартует от 6,95 млн рублей, рассказывают "Известия". Avatr 11 представлен в России в трех модификациях, отличающимися силовой установкой и компоновкой салона. В базовой комплектации кроссовер имеет задний привод и оборудован батареей CATL емкостью 90 кВт·ч, обеспечивающая 575 км хода.Во второй версии кроссовер имеет полный привод и оборудован аккумулятором емкостью уже 116,79 кВт·ч. При этом он разгоняется до 100 км/ч за 4,5 секунды, а запас хода дстигает 625 км. Цена флагманской версии, в которой предусмотрены раздельные "капитанские" кресла на втором ряду, составляет от 7,8 млн рублей.
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россия, кроссовер, старт продаж
Экономика, РОССИЯ, кроссовер, старт продаж
В России стартовали продажи кроссовера Avatr 11
Кроссовер Avatr 11 поступил в продажу в России по цене от 6,95 млн рублей
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ.
На российский рынок вышел электрокроссовер Avatr 11. Цена стартует от 6,95 млн рублей, рассказывают "Известия"
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Avatr 11 представлен в России в трех модификациях, отличающимися силовой установкой и компоновкой салона. В базовой комплектации кроссовер имеет задний привод и оборудован батареей CATL емкостью 90 кВт·ч, обеспечивающая 575 км хода.
Во второй версии кроссовер имеет полный привод и оборудован аккумулятором емкостью уже 116,79 кВт·ч. При этом он разгоняется до 100 км/ч за 4,5 секунды, а запас хода дстигает 625 км.
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Цена флагманской версии, в которой предусмотрены раздельные "капитанские" кресла на втором ряду, составляет от 7,8 млн рублей.