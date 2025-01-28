https://1prime.ru/20250128/belorussiya-854486759.html

ЦИК Белоруссии призвал Британию и Канаду не вмешиваться в дела Минска

ЦИК Белоруссии призвал Британию и Канаду не вмешиваться в дела Минска - 28.01.2025, ПРАЙМ

ЦИК Белоруссии призвал Британию и Канаду не вмешиваться в дела Минска

Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко прокомментировал расширение санкций Великобритании и Канады против Белоруссии. Он призвал не вмешиваться во внутренние дела... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T10:18+0300

2025-01-28T10:18+0300

2025-01-28T10:40+0300

политика

белоруссия

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великобритания

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МИНСК, 28 янв - ПРАЙМ. Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко прокомментировал расширение санкций Великобритании и Канады против Белоруссии. Он призвал не вмешиваться во внутренние дела страны, которыми являются выборы президента. По данным ЦИК, по прошествии основного дня голосования на выборах президента Белоруссии действующий глава белорусского государства Александр Лукашенко получил 86,82% голосов избирателей. В понедельник Канада расширила санкции против Белоруссии, добавив в него десять физических лиц и 12 организаций. Великобритания также ввела санкции против главы ЦИК Белоруссии Игоря Карпенко и еще пяти физических лиц, а также трех предприятий. "Не надо вмешиваться в наши внутренние дела, коими являются выборы президента Республики Беларусь", - сказал Карпенко журналистам во вторник в Минске.Карпенко также напомнил Великобритании о том, что каждые страны имеют свои интересы и никакая страна не может строить благополучие за счет ущемления интересов других стран. Глава ЦИК подчеркнул, что Беларусь намерена дальше развивать самостоятельную независимую политику и хочет "жить в мире, спокойствии, благополучии".Он добавил, что оценивает расширение санкций как "высочайшую оценку своей деятельности и деятельности комиссии по проведению избирательного процесса". "Тех, кто вводит санкции, реально интересует не то, как организован (избирательный - ред.) процесс, соответствует ли он национальному законодательству, а результат: если результат будет таким, как им нужен, тогда они будут оценивать совершенно по-другому", - сказал Карпенко. По его словам, в Белоруссии проводят выборы в интересах своей страны, народа.

https://1prime.ru/20250127/sanktsii-854479462.html

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белоруссия, канада, великобритания