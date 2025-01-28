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Лукашенко заявил, что выборы прошли без потрясений
Лукашенко заявил, что выборы прошли без потрясений - 28.01.2025, ПРАЙМ
Лукашенко заявил, что выборы прошли без потрясений
Выборы президента в Белоруссии прошли на высоком организационном уровне и без потрясений. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко. | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T11:34+0300
2025-01-28T11:34+0300
2025-01-28T11:48+0300
политика
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 28 янв - ПРАЙМ. Выборы президента в Белоруссии прошли на высоком организационном уровне и без потрясений. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко.По данным ЦИК, на прошедших выборах в Белоруссии, которые прошли 26 января, Лукашенко получил 86,82% голосов. На этот пост он избирается в седьмой раз."Думаю, вы заметили, что данная политическая кампания не нарушила спокойного ритма страны. Выборы прошли на высоком организационном уровне и без всяких потрясений, как некоторые на Западе ожидали", - прокомментировал итоги выборов Лукашенко во время встречи с делегацией Панафриканского парламента.Также он выразил надежду, что делегация Панафриканского парламента смогла увидеть возможности Белоруссии и убедиться в готовности к диалогу со странами Африки.
https://1prime.ru/20250127/putin-854463957.html
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белоруссия, александр лукашенко
Политика, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что выборы прошли без потрясений
Лукашенко: выборы в стране прошли на высоком уровне
МИНСК, 28 янв - ПРАЙМ. Выборы президента в Белоруссии прошли на высоком организационном уровне и без потрясений. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко.
По данным ЦИК, на прошедших выборах в Белоруссии, которые прошли 26 января, Лукашенко получил 86,82% голосов. На этот пост он избирается в седьмой раз.
"Думаю, вы заметили, что данная политическая кампания не нарушила спокойного ритма страны. Выборы прошли на высоком организационном уровне и без всяких потрясений, как некоторые на Западе ожидали", - прокомментировал итоги выборов Лукашенко во время встречи с делегацией Панафриканского парламента.
Также он выразил надежду, что делегация Панафриканского парламента смогла увидеть возможности Белоруссии и убедиться в готовности к диалогу со странами Африки.
Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии