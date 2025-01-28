https://1prime.ru/20250128/belorussiya-854495315.html
Критика Западом Минска после выборов не приведет ни к чему хорошему
Критика Западом Минска после выборов не приведет ни к чему хорошему - 28.01.2025, ПРАЙМ
Критика Западом Минска после выборов не приведет ни к чему хорошему
Критика в адрес Белоруссии Евросоюзом и присоединившимися странами и угрозы санкциями не приведут ни к чему, кроме дальнейшего ухудшения отношений с... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T14:28+0300
2025-01-28T14:28+0300
2025-01-28T14:28+0300
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МИНСК, 28 янв – ПРАЙМ. Критика в адрес Белоруссии Евросоюзом и присоединившимися странами и угрозы санкциями не приведут ни к чему, кроме дальнейшего ухудшения отношений с республикой, несмотря на возможности нормализации отношений и решения общих проблем в европейском регионе и мире, заявили в белорусском МИД. "С сожалением отмечаем продолжение безосновательной критики Беларуси со стороны отдельных западных стран с использованием клишированных ярлыков и санкционных угроз. Вынуждены констатировать, что это заявление (ЕС и и других стран - ред.) намеренно искажает факты, не учитывает объективные реалии в Беларуси и мире", - говорится в комментарии МИД в связи заявлением ЕС и присоединившихся стран касательно прошедших 26 января выборов в республике. Кроме того, МИД отметили, что критика Белоруссии идет от стран, во внутренней системе которых наблюдаются собственные системные проблемы, а также нарастающая внутренняя разобщенность. Все это происходит на фоне деградации позиций коллективного Запада на международной арене. "Подобная позиция, как свидетельствует объективный опыт последних десятилетий, не приведет ни к чему, кроме дальнейшего ухудшения отношений с Беларусью. В свою очередь, их нормализация могла бы быть выгодна прежде всего инициаторам заявления для решения общих для всех проблем в европейском регионе и мире", - подчеркивается в комментарии МИД.
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белоруссия, запад, минск, ес
Политика, БЕЛОРУССИЯ, ЗАПАД, МИНСК, ЕС
Критика Западом Минска после выборов не приведет ни к чему хорошему
МИД Белоруссии: вместо критики странам стоило совместно начать решать проблемы Европы
МИНСК, 28 янв – ПРАЙМ. Критика в адрес Белоруссии Евросоюзом и присоединившимися странами и угрозы санкциями не приведут ни к чему, кроме дальнейшего ухудшения отношений с республикой, несмотря на возможности нормализации отношений и решения общих проблем в европейском регионе и мире, заявили в белорусском МИД.
"С сожалением отмечаем продолжение безосновательной критики Беларуси со стороны отдельных западных стран с использованием клишированных ярлыков и санкционных угроз. Вынуждены констатировать, что это заявление (ЕС и и других стран - ред.) намеренно искажает факты, не учитывает объективные реалии в Беларуси и мире", - говорится в комментарии МИД в связи заявлением ЕС и присоединившихся стран касательно прошедших 26 января выборов в республике.
Кроме того, МИД отметили, что критика Белоруссии идет от стран, во внутренней системе которых наблюдаются собственные системные проблемы, а также нарастающая внутренняя разобщенность. Все это происходит на фоне деградации позиций коллективного Запада на международной арене. "Подобная позиция, как свидетельствует объективный опыт последних десятилетий, не приведет ни к чему, кроме дальнейшего ухудшения отношений с Беларусью. В свою очередь, их нормализация могла бы быть выгодна прежде всего инициаторам заявления для решения общих для всех проблем в европейском регионе и мире", - подчеркивается в комментарии МИД.
ЦИК Белоруссии призвал Британию и Канаду не вмешиваться в дела Минска