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Иран и Таджикистан установили безвизовый режим

Иран и Таджикистан установили безвизовый режим - 28.01.2025, ПРАЙМ

Иран и Таджикистан установили безвизовый режим

Кабинет министров Ирана утвердил постановление об отмене виз между Ираном и Таджикистаном при осуществлении поездки между этими странами воздушным транспортом,... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T17:45+0300

2025-01-28T17:45+0300

2025-01-28T17:46+0300

политика

иран

безвизовый режим

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ТЕГЕРАН, 28 янв – ПРАЙМ. Кабинет министров Ирана утвердил постановление об отмене виз между Ираном и Таджикистаном при осуществлении поездки между этими странами воздушным транспортом, передает иранское новостное агентство Shafaqna. "Посольство Ирана в Таджикистане заявило, что на основании постановления кабинета министров Ирана с 3 февраля между Тегераном и Душанбе устанавливается безвизовый режим при путешествии авиатранспортом", - говорится в сообщении агентства. По информации Shafaqna, правом воспользоваться безвизовым режимом обладают владельцы обычных загранпаспортов. Они могут пребывать в стране визита в течение 30 дней в каждый 90-дневный период.

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иран

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иран, безвизовый режим