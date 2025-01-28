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Иран и Таджикистан установили безвизовый режим
Иран и Таджикистан установили безвизовый режим - 28.01.2025, ПРАЙМ
Иран и Таджикистан установили безвизовый режим
Кабинет министров Ирана утвердил постановление об отмене виз между Ираном и Таджикистаном при осуществлении поездки между этими странами воздушным транспортом,... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T17:45+0300
2025-01-28T17:45+0300
2025-01-28T17:46+0300
политика
иран
безвизовый режим
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ТЕГЕРАН, 28 янв – ПРАЙМ. Кабинет министров Ирана утвердил постановление об отмене виз между Ираном и Таджикистаном при осуществлении поездки между этими странами воздушным транспортом, передает иранское новостное агентство Shafaqna. "Посольство Ирана в Таджикистане заявило, что на основании постановления кабинета министров Ирана с 3 февраля между Тегераном и Душанбе устанавливается безвизовый режим при путешествии авиатранспортом", - говорится в сообщении агентства. По информации Shafaqna, правом воспользоваться безвизовым режимом обладают владельцы обычных загранпаспортов. Они могут пребывать в стране визита в течение 30 дней в каждый 90-дневный период.
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Политика, ИРАН, безвизовый режим
Иран и Таджикистан установили безвизовый режим
Shafaqna: Иран и Таджикистан установили безвизовый режим со следующей недели
ТЕГЕРАН, 28 янв – ПРАЙМ. Кабинет министров Ирана утвердил постановление об отмене виз между Ираном и Таджикистаном при осуществлении поездки между этими странами воздушным транспортом, передает иранское новостное агентство Shafaqna.
"Посольство Ирана в Таджикистане заявило, что на основании постановления кабинета министров Ирана с 3 февраля между Тегераном и Душанбе устанавливается безвизовый режим при путешествии авиатранспортом", - говорится в сообщении агентства.
Вступил в силу договор о совместной деятельности центробанков РФ и Ирана
По информации Shafaqna, правом воспользоваться безвизовым режимом обладают владельцы обычных загранпаспортов. Они могут пребывать в стране визита в течение 30 дней в каждый 90-дневный период.