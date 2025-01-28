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Во Франции передали дело против Binance отделу по борьбе с оргпреступностью
Во Франции передали дело против Binance отделу по борьбе с оргпреступностью - 28.01.2025, ПРАЙМ
Во Франции передали дело против Binance отделу по борьбе с оргпреступностью
Расследование против крупнейшей по объему торгов биржи криптовалют Binance во Франции передано Национальной юрисдикции по борьбе с организованной преступностью... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T22:33+0300
2025-01-28T22:33+0300
2025-01-28T22:34+0300
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ПАРИЖ, 28 янв – ПРАЙМ. Расследование против крупнейшей по объему торгов биржи криптовалют Binance во Франции передано Национальной юрисдикции по борьбе с организованной преступностью (JUNALCO), сообщила во вторник прокуратура Парижа. "Двадцать восьмого января 2025 года Национальная юрисдикция по борьбе с организованной преступностью (JUNALCO) открыла судебное расследование преступлений по статьям "отмывание денег при отягчающих обстоятельствах", "отмывание денег в связи с налоговым мошенничеством", "отмывание денег, связанных с незаконным оборотом наркотиков и незаконным занятием профессией поставщика услуг цифровых активов", - сообщила прокурор Парижа Лор Бекко в коммюнике. Расследование против Binance во Франции началось в 2022 году после жалобы пользователей, инвестировавших через платформу и потерявших деньги. Следствие рассматривает деятельность компании с 2019 по 2024 год. "Расследование будет продолжено под руководством следственного судьи, и, в частности, будет направлено на выяснение масштабов преступлений, роли руководителей Binance и степень участия различных компаний", - сообщили в прокуратуре. В апреле 2024 года Федеральный суд американского города Сиэтла приговорил основателя крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чжао Чанпэна к четырем месяцам тюремного заключения за преступления, связанные с денежными переводами в отсутствие соответствующих лицензий. В ноябре 2023 года Чжао заключил с американским правительством сделку, предусматривавшую завершение многолетнего расследования в отношении Bincance. В рамках мирового соглашения основатель крупнейшей криптобиржи ушел с поста ее генерального директора и согласился выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов.
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Происшествия, ФРАНЦИЯ, Binance, уголовное дело
Во Франции передали дело против Binance отделу по борьбе с оргпреступностью
Дело против Binance во Франции передали в отдел по борьбе с оргпреступностью
ПАРИЖ, 28 янв – ПРАЙМ. Расследование против крупнейшей по объему торгов биржи криптовалют Binance во Франции передано Национальной юрисдикции по борьбе с организованной преступностью (JUNALCO), сообщила во вторник прокуратура Парижа.
"Двадцать восьмого января 2025 года Национальная юрисдикция по борьбе с организованной преступностью (JUNALCO) открыла судебное расследование преступлений по статьям "отмывание денег при отягчающих обстоятельствах", "отмывание денег в связи с налоговым мошенничеством", "отмывание денег, связанных с незаконным оборотом наркотиков и незаконным занятием профессией поставщика услуг цифровых активов", - сообщила прокурор Парижа Лор Бекко в коммюнике.
Расследование против Binance во Франции началось в 2022 году после жалобы пользователей, инвестировавших через платформу и потерявших деньги. Следствие рассматривает деятельность компании с 2019 по 2024 год.
"Расследование будет продолжено под руководством следственного судьи, и, в частности, будет направлено на выяснение масштабов преступлений, роли руководителей Binance и степень участия различных компаний", - сообщили в прокуратуре.
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В апреле 2024 года Федеральный суд американского города Сиэтла приговорил основателя крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чжао Чанпэна к четырем месяцам тюремного заключения за преступления, связанные с денежными переводами в отсутствие соответствующих лицензий.
В ноябре 2023 года Чжао заключил с американским правительством сделку, предусматривавшую завершение многолетнего расследования в отношении Bincance. В рамках мирового соглашения основатель крупнейшей криптобиржи ушел с поста ее генерального директора и согласился выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов.