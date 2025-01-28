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Биржи США закрылись падением на фоне роста популярности DeepSeek

Биржи США закрылись падением на фоне роста популярности DeepSeek - 28.01.2025, ПРАЙМ

Биржи США закрылись падением на фоне роста популярности DeepSeek

Американский индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite упал более чем на 3%, а акции отдельных корпораций рухнули на 17% и более по итогам торгов в... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T01:57+0300

2025-01-28T01:57+0300

2025-01-28T01:57+0300

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ВАШИНГТОН, 28 янв - ПРАЙМ. Американский индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite упал более чем на 3%, а акции отдельных корпораций рухнули на 17% и более по итогам торгов в понедельник на фоне роста популярности китайского приложения DeepSeek, конкурента чат-бота ChatGPT компании OpenAI, свидетельствуют данные торгов. По итогам сессии в первый день новой рабочей недели Nasdaq Composite опустился на 3,07%, потеряв почти 612,5 пункта. Среди компаний, которые понесли наиболее существенные потери, оказались бумаги Nvidia, которые рухнули почти на 17% к моменту окончания торговой сессии. Масштабные распродажи привели к тому, что корпорация за день подешевела на 600 миллиардов долларов. Бумаги Alphabet, являющейся материнской компанией Google, подешевели более чем на 4%, Microsoft - на 2,14%, Broadcom - 17,4%, а AMD - на 6,37%. Ранее китайский DeepSeek, конкурент чат-бота ChatGPT компании OpenAI, возглавил рейтинги мобильных приложений в ряде стран после выпуска новой версии ассистента, что взволновало фондовые рынки. Так, в магазине Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае, обойдя ChatGPT, который оказался там вторым или третьим, а в КНР не попал в топ-5. Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT.

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рынки, китай, сша, великобритания, openai, nvidia, alphabet, nasdaq composite