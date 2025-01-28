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Хороший отскок: биткоин целится вверх - 28.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250128/bitkoin-854501005.html
Хороший отскок: биткоин целится вверх
Хороший отскок: биткоин целится вверх - 28.01.2025, ПРАЙМ
Хороший отскок: биткоин целится вверх
В понедельник, 27 января, пара BTC/USDT снизилась на 0,52%, до $102 082. Покупатели смогли отыграть почти все утренние потери и поднять цену с минимума $97 777. | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T16:26+0300
2025-01-28T16:26+0300
экономика
мнения аналитиков
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. В понедельник, 27 января, пара BTC/USDT снизилась на 0,52%, до $102 082. Покупатели смогли отыграть почти все утренние потери и поднять цену с минимума $97 777.Падение курса биткоина было спровоцировано целым комплексом взаимосвязанных факторов. Ключевую роль сыграло заявление президента США относительно ОПЕК+ и последовавший за этим дипломатический конфликт с Колумбией, который привел к введению серьезных торговых пошлин. Эти события вызвали общую нестабильность на глобальных рынках, что естественным образом отразилось на криптовалютах. Особенно сильное влияние оказало падение фьючерсов на американские фондовые индексы, спровоцированное новостями о прорыве в сфере искусственного интеллекта от китайской компании DeepSeek.В текущей ситуации инвесторы демонстрируют явное предпочтение более традиционным защитным активам, таким как доллар и американские облигации, что создало давление на рисковые активы. Впрочем, ключевым событием, которое определит дальнейшую динамику, станет предстоящее заседание ФРС США. До его проведения 29 января рынок может оставаться под давлением, хотя я сохраняю оптимистичный взгляд на перспективу достижения уровня $130 000 к марту-апрелю.Текущая котировка BTCUSDT стремится к $102 900. Для дальнейшего роста участникам рынка к началу февраля нужно закрепиться выше отметки $105 000. Достижение уровня $105 000 во вторник, укажет на сохранение спроса на BTC и восходящий тренд.
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2025
Владислав Антонов
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Владислав Антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
16:26 28.01.2025
 

Хороший отскок: биткоин целится вверх

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
Все материалы
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. В понедельник, 27 января, пара BTC/USDT снизилась на 0,52%, до $102 082. Покупатели смогли отыграть почти все утренние потери и поднять цену с минимума $97 777.
Падение курса биткоина было спровоцировано целым комплексом взаимосвязанных факторов. Ключевую роль сыграло заявление президента США относительно ОПЕК+ и последовавший за этим дипломатический конфликт с Колумбией, который привел к введению серьезных торговых пошлин. Эти события вызвали общую нестабильность на глобальных рынках, что естественным образом отразилось на криптовалютах. Особенно сильное влияние оказало падение фьючерсов на американские фондовые индексы, спровоцированное новостями о прорыве в сфере искусственного интеллекта от китайской компании DeepSeek.
В текущей ситуации инвесторы демонстрируют явное предпочтение более традиционным защитным активам, таким как доллар и американские облигации, что создало давление на рисковые активы. Впрочем, ключевым событием, которое определит дальнейшую динамику, станет предстоящее заседание ФРС США. До его проведения 29 января рынок может оставаться под давлением, хотя я сохраняю оптимистичный взгляд на перспективу достижения уровня $130 000 к марту-апрелю.
Текущая котировка BTCUSDT стремится к $102 900. Для дальнейшего роста участникам рынка к началу февраля нужно закрепиться выше отметки $105 000. Достижение уровня $105 000 во вторник, укажет на сохранение спроса на BTC и восходящий тренд.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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