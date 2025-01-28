Хороший отскок: биткоин целится вверх

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. В понедельник, 27 января, пара BTC/USDT снизилась на 0,52%, до $102 082. Покупатели смогли отыграть почти все утренние потери и поднять цену с минимума $97 777.Падение курса биткоина было спровоцировано целым комплексом взаимосвязанных факторов. Ключевую роль сыграло заявление президента США относительно ОПЕК+ и последовавший за этим дипломатический конфликт с Колумбией, который привел к введению серьезных торговых пошлин. Эти события вызвали общую нестабильность на глобальных рынках, что естественным образом отразилось на криптовалютах. Особенно сильное влияние оказало падение фьючерсов на американские фондовые индексы, спровоцированное новостями о прорыве в сфере искусственного интеллекта от китайской компании DeepSeek.В текущей ситуации инвесторы демонстрируют явное предпочтение более традиционным защитным активам, таким как доллар и американские облигации, что создало давление на рисковые активы. Впрочем, ключевым событием, которое определит дальнейшую динамику, станет предстоящее заседание ФРС США. До его проведения 29 января рынок может оставаться под давлением, хотя я сохраняю оптимистичный взгляд на перспективу достижения уровня $130 000 к марту-апрелю.Текущая котировка BTCUSDT стремится к $102 900. Для дальнейшего роста участникам рынка к началу февраля нужно закрепиться выше отметки $105 000. Достижение уровня $105 000 во вторник, укажет на сохранение спроса на BTC и восходящий тренд.
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. В понедельник, 27 января, пара BTC/USDT снизилась на 0,52%, до $102 082. Покупатели смогли отыграть почти все утренние потери и поднять цену с минимума $97 777.
Падение курса биткоина было спровоцировано целым комплексом взаимосвязанных факторов. Ключевую роль сыграло заявление президента США относительно ОПЕК+ и последовавший за этим дипломатический конфликт с Колумбией, который привел к введению серьезных торговых пошлин. Эти события вызвали общую нестабильность на глобальных рынках, что естественным образом отразилось на криптовалютах. Особенно сильное влияние оказало падение фьючерсов на американские фондовые индексы, спровоцированное новостями о прорыве в сфере искусственного интеллекта от китайской компании DeepSeek.
В текущей ситуации инвесторы демонстрируют явное предпочтение более традиционным защитным активам, таким как доллар и американские облигации, что создало давление на рисковые активы. Впрочем, ключевым событием, которое определит дальнейшую динамику, станет предстоящее заседание ФРС США. До его проведения 29 января рынок может оставаться под давлением, хотя я сохраняю оптимистичный взгляд на перспективу достижения уровня $130 000 к марту-апрелю.
Текущая котировка BTCUSDT стремится к $102 900. Для дальнейшего роста участникам рынка к началу февраля нужно закрепиться выше отметки $105 000. Достижение уровня $105 000 во вторник, укажет на сохранение спроса на BTC и восходящий тренд.
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