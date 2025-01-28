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Богатейшие люди мира потеряли 108 миллиардов долларов из-за чат-бота

Богатейшие люди мира потеряли 108 миллиардов долларов из-за чат-бота - 28.01.2025, ПРАЙМ

Богатейшие люди мира потеряли 108 миллиардов долларов из-за чат-бота

Богатейшие люди планеты потеряли суммарно около 108 миллиардов долларов из-за распродажи акций в технологическом секторе, которая была вызвана успехом... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T11:13+0300

2025-01-28T11:13+0300

2025-01-28T12:23+0300

экономика

технологии

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Богатейшие люди планеты потеряли суммарно около 108 миллиардов долларов из-за распродажи акций в технологическом секторе, которая была вызвана успехом китайского DeepSeek, конкурента чат-бота ChatGPT от OpenAI, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) и материалов агентства Блумберг. В понедельник на рынках наблюдалась глобальная распродажа, связанная с успехом китайского чат-бота DeepSeek, который возглавил рейтинги мобильных приложений в ряде стран после выпуска новой версии ассистента. Рынки на фоне такой ситуации подняли вопрос о целесообразности инвестиционной стратегии в искусственный интеллект (ИИ), предполагающей значительные вложения. "Пятьсот богатейших людей мира... потеряли в общей сложности 108 миллиардов долларов в понедельник, поскольку распродажа, возглавляемая техсектором и связанная с китайским разработчиком в области искусственного интеллекта DeepSeek, привела к падению основных индексов", - говорится в статье Блумберга. Потери представителей техсектора в рейтинге миллиардеров суммарно составили 94 миллиарда долларов, или почти 85% от общих суточных потерь, отмечает агентство. Так, глава американской компании-разработчика видеокарт Nvidia Дженсен Хуанг потерял за сутки 20% состояния, или около 20,1 миллиарда долларов, а сооснователь Oracle Ларри Эллисон - 22,6 миллиарда, что составило только 12% его богатства, отмечается в материале. Основатель и гендиректор Dell Technologies Майкл Делл стал беднее на 13 миллиардов долларов, сооснователь криптобиржи Binance Чанпэн Чжао - на 12,1 миллиарда, следует из рейтинга. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite в понедельник снизился на 3,07%, акции Nvidia - потеряли 17% стоимости.

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технологии, финансы