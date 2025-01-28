https://1prime.ru/20250128/bpla-854509006.html

Россия к 2030 году должна войти в число лидеров в сфере БПЛА, заявил Путин

Россия к 2030 году должна войти в число лидеров в сфере БПЛА, заявил Путин - 28.01.2025, ПРАЙМ

Россия к 2030 году должна войти в число лидеров в сфере БПЛА, заявил Путин

Россия к 2030 году должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотной авиации, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T21:56+0300

2025-01-28T21:56+0300

2025-01-28T22:15+0300

экономика

владимир путин

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84275/71/842757192_5:0:915:512_1920x0_80_0_0_109ed88468b1bbd945fb1fd1d13bcb94.jpg

ТОЛЬЯТТИ, 28 янв - ПРАЙМ. Россия к 2030 году должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотной авиации, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию беспилотной авиации. "Наша с вами цель гораздо шире. К 2030 году Россия должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотных авиационных систем", - сказал Путин на совещании по развитию беспилотной авиации.Он отметил успехи в области производства гражданских беспилотников в России: "По целому ряду направлений в короткие сроки развернуто серийное производство конкурентной продукции. В общей сложности в 2024 году, по сравнению с 2023 годом, производство, подчеркну, гражданских дронов увеличилось более чем в два с половиной раза. Но повторю еще раз, цель, которую мы перед собой поставили, комплексная, системная, без всякого преувеличения, это цель общенационального масштаба", - сказал президент.При этом он подчеркнул важность сотрудничества гражданской и специальной сфер беспилотной авиации: "Нам необходимо выстроить тесную взаимосвязь между всеми национальными проектами технологического лидерства. Добавлю, что такая же координация необходима в реализации работ в гражданской и специальных сферах. И тем самым можно получить максимальный эффект по всем направлениям. В целом укрепить экономический, индустриальный и научный потенциал, обороноспособность и безопасность страны".Также президент заявил о необходимости как можно скорее открыть небо для гражданских беспилотников: "Прежде всего, необходимо скорее, как говорят специалисты, открыть небо для гражданских беспилотников… Это принципиальный вопрос для опережающего развитие отрасли, для испытаний и массового производства новой продукции".Путин поручил кабмину к 30 апреля проработать решение о разрешении полетов гражданских дронов в тех регионах, где это возможно: "Считаю, что в тех регионах, где это оправдано по безопасности и где для этого есть другие необходимые условия, следует разрешить полеты (гражданских - ред.) дронов. Прошу правительство к 30 апреля текущего года подготовить конкретные решения на этот счет".Президент заявил о планах по созданию десятков центров развития беспилотной авиации в стране: "В общей сложности в горизонте текущего десятилетия планируется создать 48 таких центров, сейчас их уже 15. Так что, я думаю, вполне можно и больше создать этих центров".Он отметил, что один из таких центров работает и в Самарской области."Центр в Тольятти планируем серьезно расширять, формировать на его базе исследовательский, образовательный, производственный кластер в сфере гражданской беспилотной авиации", - подчеркнул Путин.

https://1prime.ru/20250120/eksperiment-854322000.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, россия