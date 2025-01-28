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Россия к 2030 году должна войти в число лидеров в сфере БПЛА, заявил Путин - 28.01.2025, ПРАЙМ
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Россия к 2030 году должна войти в число лидеров в сфере БПЛА, заявил Путин
Россия к 2030 году должна войти в число лидеров в сфере БПЛА, заявил Путин - 28.01.2025, ПРАЙМ
Россия к 2030 году должна войти в число лидеров в сфере БПЛА, заявил Путин
Россия к 2030 году должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотной авиации, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T21:56+0300
2025-01-28T22:15+0300
экономика
владимир путин
россия
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ТОЛЬЯТТИ, 28 янв - ПРАЙМ. Россия к 2030 году должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотной авиации, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию беспилотной авиации. "Наша с вами цель гораздо шире. К 2030 году Россия должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотных авиационных систем", - сказал Путин на совещании по развитию беспилотной авиации.Он отметил успехи в области производства гражданских беспилотников в России: "По целому ряду направлений в короткие сроки развернуто серийное производство конкурентной продукции. В общей сложности в 2024 году, по сравнению с 2023 годом, производство, подчеркну, гражданских дронов увеличилось более чем в два с половиной раза. Но повторю еще раз, цель, которую мы перед собой поставили, комплексная, системная, без всякого преувеличения, это цель общенационального масштаба", - сказал президент.При этом он подчеркнул важность сотрудничества гражданской и специальной сфер беспилотной авиации: "Нам необходимо выстроить тесную взаимосвязь между всеми национальными проектами технологического лидерства. Добавлю, что такая же координация необходима в реализации работ в гражданской и специальных сферах. И тем самым можно получить максимальный эффект по всем направлениям. В целом укрепить экономический, индустриальный и научный потенциал, обороноспособность и безопасность страны".Также президент заявил о необходимости как можно скорее открыть небо для гражданских беспилотников: "Прежде всего, необходимо скорее, как говорят специалисты, открыть небо для гражданских беспилотников… Это принципиальный вопрос для опережающего развитие отрасли, для испытаний и массового производства новой продукции".Путин поручил кабмину к 30 апреля проработать решение о разрешении полетов гражданских дронов в тех регионах, где это возможно: "Считаю, что в тех регионах, где это оправдано по безопасности и где для этого есть другие необходимые условия, следует разрешить полеты (гражданских - ред.) дронов. Прошу правительство к 30 апреля текущего года подготовить конкретные решения на этот счет".Президент заявил о планах по созданию десятков центров развития беспилотной авиации в стране: "В общей сложности в горизонте текущего десятилетия планируется создать 48 таких центров, сейчас их уже 15. Так что, я думаю, вполне можно и больше создать этих центров".Он отметил, что один из таких центров работает и в Самарской области."Центр в Тольятти планируем серьезно расширять, формировать на его базе исследовательский, образовательный, производственный кластер в сфере гражданской беспилотной авиации", - подчеркнул Путин.
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владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, РОССИЯ
21:56 28.01.2025 (обновлено: 22:15 28.01.2025)
 
Россия к 2030 году должна войти в число лидеров в сфере БПЛА, заявил Путин

Путин: Россия к 2030 г должна войти в число лидеров в сфере беспилотной авиации

© РИА Новости | Перейти в медиабанкИспытания боевого беспилотного авиационного комплекса "Охотник"
Испытания боевого беспилотного авиационного комплекса Охотник - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
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ТОЛЬЯТТИ, 28 янв - ПРАЙМ. Россия к 2030 году должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотной авиации, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию беспилотной авиации.
"Наша с вами цель гораздо шире. К 2030 году Россия должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотных авиационных систем", - сказал Путин на совещании по развитию беспилотной авиации.
Он отметил успехи в области производства гражданских беспилотников в России: "По целому ряду направлений в короткие сроки развернуто серийное производство конкурентной продукции. В общей сложности в 2024 году, по сравнению с 2023 годом, производство, подчеркну, гражданских дронов увеличилось более чем в два с половиной раза. Но повторю еще раз, цель, которую мы перед собой поставили, комплексная, системная, без всякого преувеличения, это цель общенационального масштаба", - сказал президент.
При этом он подчеркнул важность сотрудничества гражданской и специальной сфер беспилотной авиации: "Нам необходимо выстроить тесную взаимосвязь между всеми национальными проектами технологического лидерства. Добавлю, что такая же координация необходима в реализации работ в гражданской и специальных сферах. И тем самым можно получить максимальный эффект по всем направлениям. В целом укрепить экономический, индустриальный и научный потенциал, обороноспособность и безопасность страны".
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Также президент заявил о необходимости как можно скорее открыть небо для гражданских беспилотников: "Прежде всего, необходимо скорее, как говорят специалисты, открыть небо для гражданских беспилотников… Это принципиальный вопрос для опережающего развитие отрасли, для испытаний и массового производства новой продукции".
Путин поручил кабмину к 30 апреля проработать решение о разрешении полетов гражданских дронов в тех регионах, где это возможно: "Считаю, что в тех регионах, где это оправдано по безопасности и где для этого есть другие необходимые условия, следует разрешить полеты (гражданских - ред.) дронов. Прошу правительство к 30 апреля текущего года подготовить конкретные решения на этот счет".
Президент заявил о планах по созданию десятков центров развития беспилотной авиации в стране: "В общей сложности в горизонте текущего десятилетия планируется создать 48 таких центров, сейчас их уже 15. Так что, я думаю, вполне можно и больше создать этих центров".
Он отметил, что один из таких центров работает и в Самарской области.
"Центр в Тольятти планируем серьезно расширять, формировать на его базе исследовательский, образовательный, производственный кластер в сфере гражданской беспилотной авиации", - подчеркнул Путин.
 
ЭкономикаВладимир ПутинРОССИЯ
 
 
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