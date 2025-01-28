https://1prime.ru/20250128/bpla-854509752.html

Путин объяснил, как должен формироваться госзаказ в сфере БПЛА

Путин объяснил, как должен формироваться госзаказ в сфере БПЛА - 28.01.2025, ПРАЙМ

Путин объяснил, как должен формироваться госзаказ в сфере БПЛА

Государство должно комплексно подходить к формированию долгосрочного государственного заказа в сфере беспилотной авиации, заявил президент России Владимир... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T22:48+0300

2025-01-28T22:48+0300

2025-01-28T22:49+0300

экономика

владимир путин

госзаказ

https://cdnn.1prime.ru/img/84289/63/842896386_0:85:1080:693_1920x0_80_0_0_96489d4e847f6f80e41cac0eb0b7bc08.jpg

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Государство должно комплексно подходить к формированию долгосрочного государственного заказа в сфере беспилотной авиации, заявил президент России Владимир Путин. "На прошлом совещании в московском индустриально-технологическом парке "Руднево" подробно говорили о долгосрочном заказе со стороны государства и бизнеса, как ключевом стимуле для формирования отрасли беспилотной авиации. Пока здесь приняты важные, но все-таки точечные меры. Между тем к формированию заказа, и прежде всего, со стороны государства, надо подходить комплексно", - сказал президент РФ на совещании по развитию беспилотной авиации.

https://1prime.ru/20250128/bpla-854509006.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, госзаказ