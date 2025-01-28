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Путин объяснил, как должен формироваться госзаказ в сфере БПЛА - 28.01.2025, ПРАЙМ
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Путин объяснил, как должен формироваться госзаказ в сфере БПЛА
Путин объяснил, как должен формироваться госзаказ в сфере БПЛА - 28.01.2025, ПРАЙМ
Путин объяснил, как должен формироваться госзаказ в сфере БПЛА
Государство должно комплексно подходить к формированию долгосрочного государственного заказа в сфере беспилотной авиации, заявил президент России Владимир... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T22:48+0300
2025-01-28T22:49+0300
экономика
владимир путин
госзаказ
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Государство должно комплексно подходить к формированию долгосрочного государственного заказа в сфере беспилотной авиации, заявил президент России Владимир Путин. "На прошлом совещании в московском индустриально-технологическом парке "Руднево" подробно говорили о долгосрочном заказе со стороны государства и бизнеса, как ключевом стимуле для формирования отрасли беспилотной авиации. Пока здесь приняты важные, но все-таки точечные меры. Между тем к формированию заказа, и прежде всего, со стороны государства, надо подходить комплексно", - сказал президент РФ на совещании по развитию беспилотной авиации.
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владимир путин, госзаказ
Экономика, Владимир Путин, госзаказ
22:48 28.01.2025 (обновлено: 22:49 28.01.2025)
 
Путин объяснил, как должен формироваться госзаказ в сфере БПЛА

Путин: формирование долгосрочного госзаказа в сфере БПЛА должно быть комплексным

© Фото : АО «Концерн «Калашников»БЛА (SKAT) СКАТ 350 М
БЛА (SKAT) СКАТ 350 М - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
© Фото : АО «Концерн «Калашников»
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Государство должно комплексно подходить к формированию долгосрочного государственного заказа в сфере беспилотной авиации, заявил президент России Владимир Путин.
"На прошлом совещании в московском индустриально-технологическом парке "Руднево" подробно говорили о долгосрочном заказе со стороны государства и бизнеса, как ключевом стимуле для формирования отрасли беспилотной авиации. Пока здесь приняты важные, но все-таки точечные меры. Между тем к формированию заказа, и прежде всего, со стороны государства, надо подходить комплексно", - сказал президент РФ на совещании по развитию беспилотной авиации.
Испытания боевого беспилотного авиационного комплекса Охотник - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
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21:56
 
ЭкономикаВладимир Путингосзаказ
 
 
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