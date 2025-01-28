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Путин объяснил, как должен формироваться госзаказ в сфере БПЛА
Путин объяснил, как должен формироваться госзаказ в сфере БПЛА - 28.01.2025, ПРАЙМ
Путин объяснил, как должен формироваться госзаказ в сфере БПЛА
Государство должно комплексно подходить к формированию долгосрочного государственного заказа в сфере беспилотной авиации, заявил президент России Владимир... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T22:48+0300
2025-01-28T22:48+0300
2025-01-28T22:49+0300
экономика
владимир путин
госзаказ
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Государство должно комплексно подходить к формированию долгосрочного государственного заказа в сфере беспилотной авиации, заявил президент России Владимир Путин. "На прошлом совещании в московском индустриально-технологическом парке "Руднево" подробно говорили о долгосрочном заказе со стороны государства и бизнеса, как ключевом стимуле для формирования отрасли беспилотной авиации. Пока здесь приняты важные, но все-таки точечные меры. Между тем к формированию заказа, и прежде всего, со стороны государства, надо подходить комплексно", - сказал президент РФ на совещании по развитию беспилотной авиации.
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владимир путин, госзаказ
Экономика, Владимир Путин, госзаказ
Путин объяснил, как должен формироваться госзаказ в сфере БПЛА
Путин: формирование долгосрочного госзаказа в сфере БПЛА должно быть комплексным
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Государство должно комплексно подходить к формированию долгосрочного государственного заказа в сфере беспилотной авиации, заявил президент России Владимир Путин.
"На прошлом совещании в московском индустриально-технологическом парке "Руднево" подробно говорили о долгосрочном заказе со стороны государства и бизнеса, как ключевом стимуле для формирования отрасли беспилотной авиации. Пока здесь приняты важные, но все-таки точечные меры. Между тем к формированию заказа, и прежде всего, со стороны государства, надо подходить комплексно", - сказал президент РФ на совещании по развитию беспилотной авиации.
Россия к 2030 году должна войти в число лидеров в сфере БПЛА, заявил Путин