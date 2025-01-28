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Число баров в центре Москвы увеличилось в 2024 году на 8%

Число баров в центре Москвы увеличилось в 2024 году на 8% - 28.01.2025, ПРАЙМ

Число баров в центре Москвы увеличилось в 2024 году на 8%

Количество баров в центре Москвы увеличилось в 2024 году на 8% - до 168, лидирует по числу питейных заведений Пятницкая улица, сообщила РИА Недвижимость... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T03:15+0300

2025-01-28T03:15+0300

2025-01-28T03:15+0300

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Количество баров в центре Москвы увеличилось в 2024 году на 8% - до 168, лидирует по числу питейных заведений Пятницкая улица, сообщила РИА Недвижимость директор направления стрит-ритейла NF Group Ирина Козина. "На ключевых улицах центральных районов Москвы, вокруг которых сконцентрирована основная торговая активность города, к концу декабря 2024 года работало 168 баров и пабов, что на 8% превысило аналогичное значение конца 2023 года", - рассказала она. По данным NF Group, больше всего баров сосредоточено на Пятницкой улице - 15 заведений, которые суммарно занимают 19% всех площадей в объектах общепита в этой локации. Далее следует Покровка с 14 барами, занимающими 36% площадей, отведенных под общепит. На третьем месте Мясницкая улица с девятью барами и долей по площади в 23%. Пятерку главных барных улиц российской столицы замыкают Сретенка и Арбат, где расположены по восемь баров, на которые приходится 28 и 16% общепитовских площадей соответственно, сообщила Козина. По ее словам, в структуре заведений общественного питания на центральных улицах Москвы бары занимают второе место по объему площадей после классических ресторанов и кафе. За 2024 год доля приходящихся на питейные заведения площадей увеличилась на 1 процентный пункт - до 19,1%. Как добавили в компании Commonwealth Partnership (CMWP), лидером по доле баров среди остальных заведений общепита в центре столицы можно считать Столешников переулок - в основе пяти из шести работающих там заведений лежит торговля алкоголем.

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