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Coca-Cola начала отзывать партии напитков в Европе из-за токсина
Coca-Cola начала отзывать партии напитков в Европе из-за токсина - 28.01.2025, ПРАЙМ
Coca-Cola начала отзывать партии напитков в Европе из-за токсина
Корпорация Coca-Cola массово отзывает партии напитков в Европе из-за обнаруженного в емкостях повышенного количества токсичных хлоратов, передает агентство... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T11:26+0300
2025-01-28T11:26+0300
2025-01-28T11:26+0300
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Корпорация Coca-Cola массово отзывает партии напитков в Европе из-за обнаруженного в емкостях повышенного количества токсичных хлоратов, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Coca-Cola Europacific Partners Belgium. "Европейское подразделение по розливу Coca-Cola заявило..., что распорядилось об отзыве большого количества Coca-Cola, Sprite и других напитков после обнаружения в них высокого уровня хлоратов, который представляет потенциальный риск для здоровья", - говорится в статье. Агентство отмечает, что жестяные банки и стеклянные бутылки с повышенным содержанием хлоратов с ноября 2024 года распространялись в Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Франции и Люксембурге. Компания заявила, что находится в контакте с властями каждой пострадавшей страны. При этом число проданных емкостей, представляющих опасность для здоровья, не уточняется. Хлораты взаимодействуют с гемоглобином, вызывая метгемоглобинемию и приводя к распаду эритроцитов. Смертельной дозой хлоратов для человека могут стать 10 граммов вещества на 1 килограмм массы тела.
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бизнес, европа, coca-cola
Бизнес, ЕВРОПА, Coca-Cola
Coca-Cola начала отзывать партии напитков в Европе из-за токсина
AFP: Coca-Cola отзывает напитки в Европе из-за обнаружения токсина в емкостях
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Корпорация Coca-Cola массово отзывает партии напитков в Европе из-за обнаруженного в емкостях повышенного количества токсичных хлоратов, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Coca-Cola Europacific Partners Belgium.
"Европейское подразделение по розливу Coca-Cola заявило..., что распорядилось об отзыве большого количества Coca-Cola, Sprite и других напитков после обнаружения в них высокого уровня хлоратов, который представляет потенциальный риск для здоровья", - говорится в статье.
Агентство отмечает, что жестяные банки и стеклянные бутылки с повышенным содержанием хлоратов с ноября 2024 года распространялись в Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Франции и Люксембурге.
Компания заявила, что находится в контакте с властями каждой пострадавшей страны. При этом число проданных емкостей, представляющих опасность для здоровья, не уточняется.
Хлораты взаимодействуют с гемоглобином, вызывая метгемоглобинемию и приводя к распаду эритроцитов. Смертельной дозой хлоратов для человека могут стать 10 граммов вещества на 1 килограмм массы тела.
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