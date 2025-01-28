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Coca-Cola начала отзывать партии напитков в Европе из-за токсина

Coca-Cola начала отзывать партии напитков в Европе из-за токсина - 28.01.2025, ПРАЙМ

Coca-Cola начала отзывать партии напитков в Европе из-за токсина

Корпорация Coca-Cola массово отзывает партии напитков в Европе из-за обнаруженного в емкостях повышенного количества токсичных хлоратов, передает агентство... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T11:26+0300

2025-01-28T11:26+0300

2025-01-28T11:26+0300

бизнес

европа

coca-cola

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Корпорация Coca-Cola массово отзывает партии напитков в Европе из-за обнаруженного в емкостях повышенного количества токсичных хлоратов, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Coca-Cola Europacific Partners Belgium. "Европейское подразделение по розливу Coca-Cola заявило..., что распорядилось об отзыве большого количества Coca-Cola, Sprite и других напитков после обнаружения в них высокого уровня хлоратов, который представляет потенциальный риск для здоровья", - говорится в статье. Агентство отмечает, что жестяные банки и стеклянные бутылки с повышенным содержанием хлоратов с ноября 2024 года распространялись в Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Франции и Люксембурге. Компания заявила, что находится в контакте с властями каждой пострадавшей страны. При этом число проданных емкостей, представляющих опасность для здоровья, не уточняется. Хлораты взаимодействуют с гемоглобином, вызывая метгемоглобинемию и приводя к распаду эритроцитов. Смертельной дозой хлоратов для человека могут стать 10 граммов вещества на 1 килограмм массы тела.

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бизнес, европа, coca-cola