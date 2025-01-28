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ЦБ сообщил, как увеличилась денежная масса в России

ЦБ сообщил, как увеличилась денежная масса в России - 28.01.2025, ПРАЙМ

ЦБ сообщил, как увеличилась денежная масса в России

Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в декабре увеличился на 5,6%, до 117,3 триллиона рублей, следует из данных ЦБ РФ. | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T18:31+0300

2025-01-28T18:31+0300

2025-01-28T18:31+0300

экономика

денежная масса россии

рост

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в декабре увеличился на 5,6%, до 117,3 триллиона рублей, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 января составил 117,256 триллиона рублей, а на 1 декабря - 111,025 триллиона. Таким образом, объем денежной массы за месяц вырос на 6,231 триллиона рублей, или на 5,6%.

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денежная масса россии, рост