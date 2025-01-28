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"Газпром" и Санкт-Петербург подписали договор о сотрудничестве - 28.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Газпром" и Санкт-Петербург подписали договор о сотрудничестве
"Газпром" и Санкт-Петербург подписали договор о сотрудничестве - 28.01.2025, ПРАЙМ
"Газпром" и Санкт-Петербург подписали договор о сотрудничестве
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали договор о сотрудничестве на 2025-2027 годы, сообщает... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T22:59+0300
2025-01-28T23:01+0300
экономика
газпром
договор
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали договор о сотрудничестве на 2025-2027 годы, сообщает компания. "Заключен договор о сотрудничестве "Газпрома" и Санкт-Петербурга на очередной трехлетний срок - 2025-2027 годы", - говорится в сообщении. Документ подписан в рамках заседания межведомственного совета по реализации соглашения о сотрудничестве между компанией и городом. Согласно сообщению, "Газпром" проводит большую работу для развития Санкт-Петербурга. Так, в декабре 2024 года компания начала сооружение газораспределительной станции "Санкт-Петербург" - крупнейшей для газоснабжения городских потребителей. С 2014 года через газозаправочные объекты "Газпрома" для заправки городских автобусов реализовано более 135 миллионов кубометров газа. Это позволило сократить объемы выбросов парниковых газов на 250 тысяч тонн. Компания также готовит к открытию два крупных спортивных объекта: комплекс из двух открытых подогреваемых бассейнов рядом с общественным пространством "Флагшток" и павильоны баз водных видов спорта у парка 300-летия Санкт-Петербурга. На побережье Финского залива у "Газпром Арены" в декабре 2024 года открыт самый большой в мире каток - "Каток у Флагштока". За два месяца каток посетили уже около 500 тысяч человек.
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газпром, договор
Экономика, Газпром, договор
22:59 28.01.2025 (обновлено: 23:01 28.01.2025)
 
"Газпром" и Санкт-Петербург подписали договор о сотрудничестве

"Газпром" и Санкт-Петербург подписали договор о сотрудничестве на 2025-2027 гг

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали договор о сотрудничестве на 2025-2027 годы, сообщает компания.
"Заключен договор о сотрудничестве "Газпрома" и Санкт-Петербурга на очередной трехлетний срок - 2025-2027 годы", - говорится в сообщении. Документ подписан в рамках заседания межведомственного совета по реализации соглашения о сотрудничестве между компанией и городом.
Согласно сообщению, "Газпром" проводит большую работу для развития Санкт-Петербурга. Так, в декабре 2024 года компания начала сооружение газораспределительной станции "Санкт-Петербург" - крупнейшей для газоснабжения городских потребителей. С 2014 года через газозаправочные объекты "Газпрома" для заправки городских автобусов реализовано более 135 миллионов кубометров газа. Это позволило сократить объемы выбросов парниковых газов на 250 тысяч тонн.
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
"Газпром" рассмотрит ликвидацию представительств в Брюсселе и Токио
16 января, 10:15
Компания также готовит к открытию два крупных спортивных объекта: комплекс из двух открытых подогреваемых бассейнов рядом с общественным пространством "Флагшток" и павильоны баз водных видов спорта у парка 300-летия Санкт-Петербурга. На побережье Финского залива у "Газпром Арены" в декабре 2024 года открыт самый большой в мире каток - "Каток у Флагштока". За два месяца каток посетили уже около 500 тысяч человек.
 
ЭкономикаГазпромдоговор
 
 
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