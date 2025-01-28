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Счет на недели. Почему рухнул доллар и сколько это продлится

Счет на недели. Почему рухнул доллар и сколько это продлится - 28.01.2025, ПРАЙМ

Счет на недели. Почему рухнул доллар и сколько это продлится

Текущее укрепление рубля обусловлено краткосрочными локальными факторами и имеет временный характер. Оно может продлиться до конца первого квартала, но на... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T10:59+0300

2025-01-28T10:59+0300

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МОСКВА, 28 янв – ПРАЙМ. Текущее укрепление рубля обусловлено краткосрочными локальными факторами и имеет временный характер. Оно может продлиться до конца первого квартала, но на горизонте года тенденция к ослаблению все же возьмет верх, рассказала агентству "Прайм" ведущий аналитик "Цифра брокер" Наталия Пырьева.Рубль заметно укрепляется, преодолев отметку ниже 100 рублей за доллар США в 2025 году, чему способствует целый ряд факторов.В первую очередь, слабый спрос на импорт в сочетании с высокими ценами на нефть потенциально формируют профицитный торговый баланс.Кроме этого, в преддверии очередного дивидендного сезона экспортеры продают валютную выручку под рублевую ликвидность для распределения дивидендов, что также способствует укреплению рубля.Сейчас идет налоговый период, что требует от бизнеса продажи валюты для проведения фискальных платежей в рублях.К локальным факторам добавляются и глобальные тренды: мы видим ослабление доллара на мировой арене. В данном случае сработало правило "покупай на слухах – продавай на фактах". Рынки закладывали более крепкий доллар после прихода Дональда Трампа на пост президента США. Однако после того, как состоялась инаугурация, курс доллара начал снижаться."Мы полагаем, что в перспективе февраля (и потенциально первого квартала) рубль может сохранить свою силу, однако на горизонте до конца года ожидаем, что отечественная национальная валюта сохранит умеренную тенденцию к ослаблению", - прогнозирует Пырьева.В базовом сценарии рассматривается возможность дальнейшего сжатия экспорта в условиях санкционного давления при стабильном объеме импорта, что будет формировать дефицит ликвидности для удовлетворения потребностей страны. При реализации такого сценария мы ожидаем 110-115 рублей за доллар США и 14,5-15,5 рублей за юань к концу 2025 года, заключила аналитик.

https://1prime.ru/20250126/dollar-854407009.html

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доллар, курс доллара к рублю цб рф, курсы валют, рынки, сша, дональд трамп