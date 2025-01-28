Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Счет на недели. Почему рухнул доллар и сколько это продлится - 28.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250128/dollar-854488134.html
Счет на недели. Почему рухнул доллар и сколько это продлится
Счет на недели. Почему рухнул доллар и сколько это продлится - 28.01.2025, ПРАЙМ
Счет на недели. Почему рухнул доллар и сколько это продлится
Текущее укрепление рубля обусловлено краткосрочными локальными факторами и имеет временный характер. Оно может продлиться до конца первого квартала, но на... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T10:59+0300
2025-01-28T10:59+0300
доллар
курс доллара к рублю цб рф
курсы валют
рынки
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84143/21/841432172_0:18:3577:2030_1920x0_80_0_0_0d91ba7906f268bd59e0f179b65f3684.jpg
МОСКВА, 28 янв – ПРАЙМ. Текущее укрепление рубля обусловлено краткосрочными локальными факторами и имеет временный характер. Оно может продлиться до конца первого квартала, но на горизонте года тенденция к ослаблению все же возьмет верх, рассказала агентству "Прайм" ведущий аналитик "Цифра брокер" Наталия Пырьева.Рубль заметно укрепляется, преодолев отметку ниже 100 рублей за доллар США в 2025 году, чему способствует целый ряд факторов.В первую очередь, слабый спрос на импорт в сочетании с высокими ценами на нефть потенциально формируют профицитный торговый баланс.Кроме этого, в преддверии очередного дивидендного сезона экспортеры продают валютную выручку под рублевую ликвидность для распределения дивидендов, что также способствует укреплению рубля.Сейчас идет налоговый период, что требует от бизнеса продажи валюты для проведения фискальных платежей в рублях.К локальным факторам добавляются и глобальные тренды: мы видим ослабление доллара на мировой арене. В данном случае сработало правило "покупай на слухах – продавай на фактах". Рынки закладывали более крепкий доллар после прихода Дональда Трампа на пост президента США. Однако после того, как состоялась инаугурация, курс доллара начал снижаться."Мы полагаем, что в перспективе февраля (и потенциально первого квартала) рубль может сохранить свою силу, однако на горизонте до конца года ожидаем, что отечественная национальная валюта сохранит умеренную тенденцию к ослаблению", - прогнозирует Пырьева.В базовом сценарии рассматривается возможность дальнейшего сжатия экспорта в условиях санкционного давления при стабильном объеме импорта, что будет формировать дефицит ликвидности для удовлетворения потребностей страны. При реализации такого сценария мы ожидаем 110-115 рублей за доллар США и 14,5-15,5 рублей за юань к концу 2025 года, заключила аналитик.
https://1prime.ru/20250126/dollar-854407009.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84143/21/841432172_423:0:3154:2048_1920x0_80_0_0_77a3e73b325dde279dd8cdd7b6cb0fd1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
доллар, курс доллара к рублю цб рф, курсы валют, рынки, сша, дональд трамп
доллар, Курс доллара к рублю ЦБ РФ, Курсы валют, Рынки, США, Дональд Трамп
10:59 28.01.2025
 
Счет на недели. Почему рухнул доллар и сколько это продлится

Аналитик Пырьева: укрепление рубля продлится максимум до конца квартала

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкКурсы валют
Курсы валют - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 янв – ПРАЙМ. Текущее укрепление рубля обусловлено краткосрочными локальными факторами и имеет временный характер. Оно может продлиться до конца первого квартала, но на горизонте года тенденция к ослаблению все же возьмет верх, рассказала агентству "Прайм" ведущий аналитик "Цифра брокер" Наталия Пырьева.
Рубль заметно укрепляется, преодолев отметку ниже 100 рублей за доллар США в 2025 году, чему способствует целый ряд факторов.
В первую очередь, слабый спрос на импорт в сочетании с высокими ценами на нефть потенциально формируют профицитный торговый баланс.
Кроме этого, в преддверии очередного дивидендного сезона экспортеры продают валютную выручку под рублевую ликвидность для распределения дивидендов, что также способствует укреплению рубля.
Сейчас идет налоговый период, что требует от бизнеса продажи валюты для проведения фискальных платежей в рублях.
Денежные купюры и монеты США - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2025
Последний аргумент: когда США могут пожертвовать долларом
26 января, 03:03
К локальным факторам добавляются и глобальные тренды: мы видим ослабление доллара на мировой арене. В данном случае сработало правило "покупай на слухах – продавай на фактах". Рынки закладывали более крепкий доллар после прихода Дональда Трампа на пост президента США. Однако после того, как состоялась инаугурация, курс доллара начал снижаться.
"Мы полагаем, что в перспективе февраля (и потенциально первого квартала) рубль может сохранить свою силу, однако на горизонте до конца года ожидаем, что отечественная национальная валюта сохранит умеренную тенденцию к ослаблению", - прогнозирует Пырьева.
В базовом сценарии рассматривается возможность дальнейшего сжатия экспорта в условиях санкционного давления при стабильном объеме импорта, что будет формировать дефицит ликвидности для удовлетворения потребностей страны. При реализации такого сценария мы ожидаем 110-115 рублей за доллар США и 14,5-15,5 рублей за юань к концу 2025 года, заключила аналитик.
 
долларКурс доллара к рублю ЦБ РФКурсы валютРынкиСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала