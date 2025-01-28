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СМИ: США могут заморозить финансирование на закупки оружия для Украины - 28.01.2025, ПРАЙМ
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СМИ: США могут заморозить финансирование на закупки оружия для Украины
СМИ: США могут заморозить финансирование на закупки оружия для Украины - 28.01.2025, ПРАЙМ
СМИ: США могут заморозить финансирование на закупки оружия для Украины
Приостановка властями США предоставления помощи другим странам, вероятно, заморозит выделяемое Украине финансирование на закупки американского вооружения. Об... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T09:49+0300
2025-01-28T09:53+0300
вооружения
сша
украина
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Приостановка властями США предоставления помощи другим странам, вероятно, заморозит выделяемое Украине финансирование на закупки американского вооружения. Об этом пишет газета Wall Street Journal. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам на 90 дней. Такое решение было принято для оценки соответствия программ внешней политике Штатов. "Из-за роли госдепартамента США в надзоре за поставками оружия приостановка помощи, по-видимому, заморозит финансирование, которое госдеп предоставляет Тайваню и Украине для закупки американского вооружения", - пишет издание, при этом также отметив, что это не единственный источник закупки вооружения для Украины.Кроме того, украинский телеканал "Общественное" сообщил, что украинский офис агентства США по международному развитию USAID получил приказ остановить все проекты в стране после указа Трампа. На данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы на Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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сша, украина, дональд трамп
Вооружения, США, УКРАИНА, Дональд Трамп
09:49 28.01.2025 (обновлено: 09:53 28.01.2025)
 
СМИ: США могут заморозить финансирование на закупки оружия для Украины

WSJ: без помощи США Украине будет труднее в закупке вооружения

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Приостановка властями США предоставления помощи другим странам, вероятно, заморозит выделяемое Украине финансирование на закупки американского вооружения. Об этом пишет газета Wall Street Journal.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам на 90 дней. Такое решение было принято для оценки соответствия программ внешней политике Штатов.
"Из-за роли госдепартамента США в надзоре за поставками оружия приостановка помощи, по-видимому, заморозит финансирование, которое госдеп предоставляет Тайваню и Украине для закупки американского вооружения", - пишет издание, при этом также отметив, что это не единственный источник закупки вооружения для Украины.
Кроме того, украинский телеканал "Общественное" сообщил, что украинский офис агентства США по международному развитию USAID получил приказ остановить все проекты в стране после указа Трампа. На данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы на Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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ВооруженияСШАУКРАИНАДональд Трамп
 
 
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