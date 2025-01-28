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В России появятся новые особые экономические зоны

В России появятся новые особые экономические зоны - 28.01.2025, ПРАЙМ

В России появятся новые особые экономические зоны

Новые особые экономические зоны появятся в текущем году в Новосибирской области и на кузбасском курорте Шерегеш, сообщил замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T13:55+0300

2025-01-28T13:55+0300

2025-01-28T13:55+0300

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НОВОСИБИРСК, 28 янв – ПРАЙМ. Новые особые экономические зоны появятся в текущем году в Новосибирской области и на кузбасском курорте Шерегеш, сообщил замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков на расширенном заседании Координационного совета отделений РСПП в Сибирском федеральном округе. "Сибирь – одна из самых интенсивных территорий по использованию механизма особых экономических зон, и в целом понятно, почему. С одной стороны - Дальний Восток, где территория опережающего развития с хорошим преференциальным режимом, с другой стороны - Центральная Россия и Урал, где особые экономические зоны исторически создавались в достаточно большом количестве. Поэтому мы сейчас поддерживаем инициативы создания новых ОЭЗ", - сказал он. Вахруков сообщил, что министерство уже внесло в правительство РФ проект постановления о создании особой экономической зоны под Новосибирском. "Я надеюсь, что в ближайшие пару недель оно уже выйдет, и мы начнем строить инвестпроекты резидентов", - сказал замминистра. "И тоже на выходе у нас туристско-рекреационная особая экономическая зона в Шерегеше. Это будет 11-я туристическая зона в России. Надеемся и в принципе видим по туристическому потоку, который сегодня туда есть, что это будет достаточно успешная особая экономическая зона", - сообщил он. Вахруков добавил, что проекты особых экономических зоны в настоящее время развиваются в Туве у границы с Монголией и в Хакасии для развития алюминиевого кластера. Говоря о планах создания новой особой экономической зоны под Новосибирском, губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что регион не торопился создавать особую площадку без конкретного запроса от инвесторов. "Сегодня такой запрос есть. Якорный инвестор — Новосибирский транспортный терминал, и ряд других инвесторов, заинтересованных в особом налоговом режиме ОЭЗ. Плюс был исчерпан земельный ресурс промышленно-логистического парка. Как говорится, все сошлось, и было принято решение о создании ОЭЗ. Надеемся, что в ближайшее время выйдет соответствующее решение правительства, и со следующего месяца все инвесторы, которые начнут реализовывать свои проекты на этой территории, смогут пользоваться налоговыми льготами", - сказал глава региона.

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россия, дальний восток, экономика рф