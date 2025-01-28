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Эксперт рассказал, как сэкономить на топливе

Эксперт рассказал, как сэкономить на топливе - 28.01.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как сэкономить на топливе

Владельцы личного автомобиля могут снизить расход горючего за счет использования круиз-контроля, сэкономить на топливе также помогут программы лояльности на... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T04:18+0300

2025-01-28T04:18+0300

2025-01-28T04:18+0300

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Владельцы личного автомобиля могут снизить расход горючего за счет использования круиз-контроля, сэкономить на топливе также помогут программы лояльности на АЗС, заявил РИА Новости гендиректор программы по автоматизации управления автопарками ID20 Михаил Комаров. По мнению эксперта, стоимость нефтепродуктов в феврале может вырасти в пределах 1-2%, что будет оказывать влияние на расходы автопарков и конечных потребителей. Поэтому им важно найти точки оптимизации расходов на топливо, считает он. "Для владельцев личного автотранспорта, которые хотят сэкономить на топливе, рекомендуется использовать круиз-контроль и соблюдать экономичный стиль вождения, а также находить выгодные программы лояльности на различных АЗС", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что на трассе круиз-контроль помогает поддерживать постоянную скорость, это снижает перерасход топлива, особенно при длительных поездках, а различные программы лояльности с кэшбэком или скидками могут дать ощутимую выгоду. Бизнес особенно чувствителен к изменениям цен на топливо, отмечает Комаров. Одним из наиболее эффективных способов экономии для юрлиц, по его мнению, является цифровизация всех процессов, связанных с учетом расхода и перерасхода горючего. "Внедрение специализированных программ в бизнес-процессы компаний позволяет автоматизировать работу с топливными сервисами, осуществлять автоматический сбор и обработку данных по эксплуатации автопарка, а также рассчитывать перерасход или экономию топлива", - добавил эксперт. Согласно данным Росстата, за 2024 год бензин в РФ подорожал в рознице в среднем на 11,13%. Данные относительно дизтоплива статистическое ведомство не указывало. Общая инфляция за этот период составила 9,52%. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в конце прошедшего года отмечала, что ситуация с ценообразованием находится под контролем службы и других ведомств. Вместе с тем на конец декабря в ФАС рассматривалось 11 антимонопольных дел, возбужденных по признакам незаконного роста стоимости бензина и дизтоплива на заправках как крупных нефтяных компаний, так и независимых.

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