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Эксперт оценил экономию от езды на электрокаре

Эксперт оценил экономию от езды на электрокаре - 28.01.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил экономию от езды на электрокаре

Владельцы электромобилей в 2024 году тратили примерно в шесть раз меньше на передвижение, чем водители авто на бензине или дизельном топливе; в целом же... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T05:31+0300

2025-01-28T05:31+0300

2025-01-28T05:31+0300

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Владельцы электромобилей в 2024 году тратили примерно в шесть раз меньше на передвижение, чем водители авто на бензине или дизельном топливе; в целом же ежегодная экономия от езды на электрокаре оценивается в более чем 100 тысяч рублей, заявил РИА Новости эксперт рынка НТИ "Автонет" Алексей Турчаков. "Экономия составит более 100 тысяч в год", - ответил эксперт на вопрос, насколько экономнее в России владеть электрокаром, а не автомобилем с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). "Если водитель предпочитает перемещаться на личном автомобиле по городу, то электрокар для него остается наиболее приемлемым вариантом. В 2024 году владельцы электромобилей тратили на передвижение чуть более 1500 рублей в месяц вместо 9000 рублей, которые уходили на авто с ДВС", - добавил он. Тем не менее, отметил эксперт, владельцу электрокара нужно быть готовым к тому, чтобы заряжаться по пять-шесть часов ежедневно. Турчаков порекомендовал сразу определить места зарядки перед покупкой автомобиля на электричестве. "Несмотря на то, что в крупных городах появляется все больше зарядных станций для электромобилей, наличие личной и обособленной розетки гарантирует отсутствие переживаний о заряде батареи. Собственная зарядка не только сводит к нулю тревожность, но и экономит время, ведь зарядить авто можно ночью", - объяснил эксперт. Он также подчеркнул, что электромобили в некоторых аспектах безопаснее авто с ДВС: у них ниже риски воспламенения после попадания в аварию и в целом меньше составных частей, которые могут выйти из строя. А благодаря тому, что центр тяжести электрокаров смещен вниз, ими легче управлять в нестандартных ситуациях, а вероятность того, что авто перевернется во время аварии, ниже. Для владельцев автомобилей на электричестве в России действует ряд льгот. Например, правительство ранее продлило право бесплатного проезда по платным федеральным трассам для электромобилей до конца 2025 года, льгота будет распространяться только на владельцев авто российской сборки. Кроме того, в некоторых субъектах страны, в частности, в Москве, для них предусмотрены бесплатные городские парковки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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