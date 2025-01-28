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ЕС тайно обсуждает укрепление партнерства с Гренландией, пишут СМИ
ЕС тайно обсуждает укрепление партнерства с Гренландией, пишут СМИ - 28.01.2025, ПРАЙМ
ЕС тайно обсуждает укрепление партнерства с Гренландией, пишут СМИ
Чиновники ЕС, Дании и Гренландии тайно обсуждают как Евросоюз может укрепить свое партнерство с арктическим островом в области добычи критически важного сырья и | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T09:08+0300
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Чиновники ЕС, Дании и Гренландии тайно обсуждают как Евросоюз может укрепить свое партнерство с арктическим островом в области добычи критически важного сырья и энергии, пишет газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников, знакомых с ходом обсуждений. "За кулисами высокопоставленные чиновники в Брюсселе, Копенгагене и Нууке (столице Гренландии - ред.) обсуждают, как блок может укрепить свое партнерство с Гренландией в области добычи критически важного сырья и энергии", - пишет издание. Как сообщил один из европейских чиновников, "сейчас незаметно ведется много работы, чтобы увидеть, как мы можем укрепить сотрудничество с Гренландией". При этом чиновники добавили, что ЕС хочет избежать впечатления, будто делает предложение после многих лет бездействия, только "потому что Трамп включил это в повестку дня".
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ес, гренландия
ЕС тайно обсуждает укрепление партнерства с Гренландией, пишут СМИ
FT: ЕС тайно обсуждает укрепление партнерства с Гренландией в области сырья
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ.
Чиновники ЕС, Дании и Гренландии тайно обсуждают как Евросоюз может укрепить свое партнерство с арктическим островом в области добычи критически важного сырья и энергии, пишет
газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников, знакомых с ходом обсуждений.
"За кулисами высокопоставленные чиновники в Брюсселе, Копенгагене и Нууке (столице Гренландии - ред.) обсуждают, как блок может укрепить свое партнерство с Гренландией в области добычи критически важного сырья и энергии", - пишет издание.
Как сообщил один из европейских чиновников, "сейчас незаметно ведется много работы, чтобы увидеть, как мы можем укрепить сотрудничество с Гренландией".
При этом чиновники добавили, что ЕС хочет избежать впечатления, будто делает предложение после многих лет бездействия, только "потому что Трамп включил это в повестку дня".
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