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ФТС опровергла данные о рассылке автовладельцам требований о доплате пошлин - 28.01.2025, ПРАЙМ
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ФТС опровергла данные о рассылке автовладельцам требований о доплате пошлин
ФТС опровергла данные о рассылке автовладельцам требований о доплате пошлин - 28.01.2025, ПРАЙМ
ФТС опровергла данные о рассылке автовладельцам требований о доплате пошлин
Федеральная таможенная служба (ФТС) России опровергла информацию о массовой рассылке требований доплатить пошлины за ввезенные по параллельному импорту... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T17:35+0300
2025-01-28T17:38+0300
экономика
россия
фтс россии
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России опровергла информацию о массовой рассылке требований доплатить пошлины за ввезенные по параллельному импорту автомобили: имели место только отдельные случаи доначисления платежей лицам, которые ввозят транспортные средства для дальнейшей продажи, сообщила пресс-служба ведомства. "ФТС России не подтверждает появившуюся в СМИ информацию о массовой рассылке ведомством владельцам ввезенных по параллельному импорту автомобилей требований о необходимости доплатить таможенные пошлины", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что за период с 2022 по 2025 годы россияне ввезли для личного пользования порядка 815 тысяч транспортных средств. "По результатам таможенного контроля после их выпуска в отношении 2510 транспортных средств для личного пользования (0,3% от общего количества ввезенных для личного пользования транспортных средств) доначислены пошлины, налоги на сумму порядка 1,3 млрд рублей", - отмечается в сообщении. В частности, в 2024 году таможня провела 248 проверок по фактам занижения стоимости ввезенных автомобилей и выявила нарушения в 243 случаях, доначислив нарушителям в общей сложности более 125 миллионов рублей. В 2025 году такие проверки еще не проводились. "Исходя из указанных сведений, случаи занижения таможенной стоимости транспортных средств для личного пользования не носят массовый характер", - отмечает ФТС. Таможенная служба также напомнила, что проводит проверки в отношении граждан, которые ввозят транспортные средства для продажи, но заявляют цель ввоза "для личного пользования", поскольку к таким авто применяются пониженные коэффициенты утилизационного сбора. При выявлении таких нарушений ФТС присылает требование доплатить утилизационный сбор. В 2024 году по итогам проведенных таможенниками 78 таких проверочных мероприятий было доначислено в общей сложности 535,9 миллиона рублей гражданам, которые неоднократно ввозили в РФ автомобили в коммерческих целях.
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Экономика, РОССИЯ, ФТС России
17:35 28.01.2025 (обновлено: 17:38 28.01.2025)
 
ФТС опровергла данные о рассылке автовладельцам требований о доплате пошлин

ФТС опровергла массовую рассылку требований доплатить пошлины за ввоз авто

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФТС России
ФТС России - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России опровергла информацию о массовой рассылке требований доплатить пошлины за ввезенные по параллельному импорту автомобили: имели место только отдельные случаи доначисления платежей лицам, которые ввозят транспортные средства для дальнейшей продажи, сообщила пресс-служба ведомства.
"ФТС России не подтверждает появившуюся в СМИ информацию о массовой рассылке ведомством владельцам ввезенных по параллельному импорту автомобилей требований о необходимости доплатить таможенные пошлины", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что за период с 2022 по 2025 годы россияне ввезли для личного пользования порядка 815 тысяч транспортных средств. "По результатам таможенного контроля после их выпуска в отношении 2510 транспортных средств для личного пользования (0,3% от общего количества ввезенных для личного пользования транспортных средств) доначислены пошлины, налоги на сумму порядка 1,3 млрд рублей", - отмечается в сообщении.
В частности, в 2024 году таможня провела 248 проверок по фактам занижения стоимости ввезенных автомобилей и выявила нарушения в 243 случаях, доначислив нарушителям в общей сложности более 125 миллионов рублей. В 2025 году такие проверки еще не проводились.
"Исходя из указанных сведений, случаи занижения таможенной стоимости транспортных средств для личного пользования не носят массовый характер", - отмечает ФТС.
Таможенная служба также напомнила, что проводит проверки в отношении граждан, которые ввозят транспортные средства для продажи, но заявляют цель ввоза "для личного пользования", поскольку к таким авто применяются пониженные коэффициенты утилизационного сбора. При выявлении таких нарушений ФТС присылает требование доплатить утилизационный сбор.
В 2024 году по итогам проведенных таможенниками 78 таких проверочных мероприятий было доначислено в общей сложности 535,9 миллиона рублей гражданам, которые неоднократно ввозили в РФ автомобили в коммерческих целях.
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