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СПбМТСБ планирует запустить расчетные фьючерсы на бензин - 28.01.2025, ПРАЙМ
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СПбМТСБ планирует запустить расчетные фьючерсы на бензин
СПбМТСБ планирует запустить расчетные фьючерсы на бензин - 28.01.2025, ПРАЙМ
СПбМТСБ планирует запустить расчетные фьючерсы на бензин
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) в текущем квартале планирует запустить расчетные фьючерсы на бензин Аи-92 и Аи-95, за счет... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T14:32+0300
2025-01-28T14:32+0300
экономика
россия
рынки
бензин
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) в текущем квартале планирует запустить расчетные фьючерсы на бензин Аи-92 и Аи-95, за счет чего биржа ожидает рост оборота по расчетным контрактам минимум в два раза, сообщил РИА Новости старший вице-президент торговой площадки Антон Карпов. "Биржа планирует запустить расчетные фьючерсы на нефтепродукты в первом квартале. В первую очередь планируется ввести в обращение такие контракты на индекс цен бензинов Аи-92 и Аи-95... Мы ожидаем спрос не только со стороны участников спотового рынка нефтепродуктов, но и со стороны финансового рынка (профучастников, банков и их клиентов, как юридических, так и физических лиц). О цифрах говорить пока рано, но мы ожидаем, как минимум удвоение оборота по расчетным контрактам", - сказал он. Карпов отметил, что частные инвесторы смогут осуществлять сделки в секции срочного рынка СПбМТСБ через аккредитованные брокерские компании. На данный момент на бирже запущены торги поставочными фьючерсами. В феврале Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго России утвердили норматив продаж топлива на срочном рынке в 1%, но сейчас он носит рекомендательный характер. Реализация нефтепродуктов через механизм срочного рынка позволит потребителям топлива расширить горизонт планирования закупок и применять новые инструменты управления рисками, поясняли ранее в ФАС. В сентябре правительство утвердило дорожную карту развития срочного рынка нефтепродуктов на 2024-2025 годы. В частности, согласно плану развития, в третьем квартале 2025 года планируется ввести обязательный норматив продаж топлива для срочного рынка. Также в дорожную карту включена задача привлечения участников финансового рынка на торги производными финансовыми инструментами на топливо; к концу 2025 года планируется создать расчетные фьючерсы на основные индикаторы рынка нефтепродуктов. Оборот торгов СПбМТСБ по итогам 2024 года составил 2,337 триллиона рублей, что на 31,9% больше показателей 2023 года. Объем торгов нефтепродуктами достиг рекорда в 37,192 миллиона тонн, превысив результат предшествовавшего года на 20%. В секции срочного рынка оборот составил 17,111 миллиарда рублей - на 13,3% больше, чем годом ранее. Из них 13,951 миллиарда рублей пришлось на поставочные контракты на нефтепродукты (+46,8%). На торгах срочными расчетными контрактами на нефтепродукты объем равен 182 649 контрактам (-29,2%).
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россия, рынки, бензин
Экономика, РОССИЯ, Рынки, Бензин
14:32 28.01.2025
 
СПбМТСБ планирует запустить расчетные фьючерсы на бензин

СПбМТСБ в I квартале планирует запустить расчетные фьючерсы на бензин

© Фото : Пресс-служба СПбМТСБСанкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
© Фото : Пресс-служба СПбМТСБ
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) в текущем квартале планирует запустить расчетные фьючерсы на бензин Аи-92 и Аи-95, за счет чего биржа ожидает рост оборота по расчетным контрактам минимум в два раза, сообщил РИА Новости старший вице-президент торговой площадки Антон Карпов.
"Биржа планирует запустить расчетные фьючерсы на нефтепродукты в первом квартале. В первую очередь планируется ввести в обращение такие контракты на индекс цен бензинов Аи-92 и Аи-95... Мы ожидаем спрос не только со стороны участников спотового рынка нефтепродуктов, но и со стороны финансового рынка (профучастников, банков и их клиентов, как юридических, так и физических лиц). О цифрах говорить пока рано, но мы ожидаем, как минимум удвоение оборота по расчетным контрактам", - сказал он.
Карпов отметил, что частные инвесторы смогут осуществлять сделки в секции срочного рынка СПбМТСБ через аккредитованные брокерские компании.
На данный момент на бирже запущены торги поставочными фьючерсами. В феврале Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго России утвердили норматив продаж топлива на срочном рынке в 1%, но сейчас он носит рекомендательный характер. Реализация нефтепродуктов через механизм срочного рынка позволит потребителям топлива расширить горизонт планирования закупок и применять новые инструменты управления рисками, поясняли ранее в ФАС.
В сентябре правительство утвердило дорожную карту развития срочного рынка нефтепродуктов на 2024-2025 годы. В частности, согласно плану развития, в третьем квартале 2025 года планируется ввести обязательный норматив продаж топлива для срочного рынка. Также в дорожную карту включена задача привлечения участников финансового рынка на торги производными финансовыми инструментами на топливо; к концу 2025 года планируется создать расчетные фьючерсы на основные индикаторы рынка нефтепродуктов.
Оборот торгов СПбМТСБ по итогам 2024 года составил 2,337 триллиона рублей, что на 31,9% больше показателей 2023 года. Объем торгов нефтепродуктами достиг рекорда в 37,192 миллиона тонн, превысив результат предшествовавшего года на 20%. В секции срочного рынка оборот составил 17,111 миллиарда рублей - на 13,3% больше, чем годом ранее. Из них 13,951 миллиарда рублей пришлось на поставочные контракты на нефтепродукты (+46,8%). На торгах срочными расчетными контрактами на нефтепродукты объем равен 182 649 контрактам (-29,2%).
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