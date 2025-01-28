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Россия заинтересована в продолжении поставок газа в Европу, заявил Песков
Россия заинтересована в продолжении поставок газа в Европу, заявил Песков - 28.01.2025, ПРАЙМ
Россия заинтересована в продолжении поставок газа в Европу, заявил Песков
Поставки российского газа в Европу являются коммерческой деятельностью, и Россия заинтересована в их продолжении. Об этом сообщил официальный представитель... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T12:38+0300
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2025-01-28T12:38+0300
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Поставки российского газа в Европу являются коммерческой деятельностью, и Россия заинтересована в их продолжении. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Если есть покупатели, разумеется, это коммерция. Россия заинтересована в продолжении этой коммерции", - заметил пресс-секретарь президента страны.Песков добавил, что Россия стремится продавать свои товары в Европе, особенно учитывая их конкурентоспособность по сравнению с американским СПГ и выгоду для европейских покупателей.Представитель Кремля также отметил, что Москва знает о том, что Венгрия выдвинула определенные условия для продления санкций против России, которые связаны с позицией украинского режима.
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россия, кремль, газ
Энергетика, РОССИЯ, Кремль, Газ
Россия заинтересована в продолжении поставок газа в Европу, заявил Песков
Песков: Россия заинтересована в продолжении поставок газа в Европу
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Поставки российского газа в Европу являются коммерческой деятельностью, и Россия заинтересована в их продолжении. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Если есть покупатели, разумеется, это коммерция. Россия заинтересована в продолжении этой коммерции", - заметил пресс-секретарь президента страны.
Песков добавил, что Россия стремится продавать свои товары в Европе, особенно учитывая их конкурентоспособность по сравнению с американским СПГ и выгоду для европейских покупателей.
Представитель Кремля также отметил, что Москва знает о том, что Венгрия выдвинула определенные условия для продления санкций против России, которые связаны с позицией украинского режима.
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