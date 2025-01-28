https://1prime.ru/20250128/genprokuratura-854487029.html

Генпрокуратура требует взыскать с курских чиновников 3,2 миллиарда рублей

Генпрокуратура требует взыскать с курских чиновников 3,2 миллиарда рублей - 28.01.2025, ПРАЙМ

Генпрокуратура требует взыскать с курских чиновников 3,2 миллиарда рублей

Генпрокуратура Российской Федерации подала иск в суд с требованием взыскать более 3,2 миллиардов рублей с главы Корпорации развития Курской области, его... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T10:27+0300

2025-01-28T10:27+0300

2025-01-28T10:27+0300

россия

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Генпрокуратура Российской Федерации подала иск в суд с требованием взыскать более 3,2 миллиардов рублей с главы Корпорации развития Курской области, его заместителей и ряда предпринимателей. Об этом сообщает агентство РИА Новости.Согласно изданию, средства якобы были присвоены по контрактам на строительство оборонных объектов в регионе. Иск был направлен в Ленинский районный суд Курска. Среди ответчиков указаны генеральный директор Корпорации и его заместители, а также несколько коммерческих компаний. Их имена: Владимир Лукин, Игорь Грабин, Снежана Мартьянова, Владислав Мартьянов, Денис Федоров, Максим Васильев, Юрий Бессонов, Максим Воронин, Владимир Коноплев и Иван Уткин. Компании, также указанные в иске: ООО "КТК Сервис", ООО "Техимпекс", ООО "Торговый дом Курск", ООО "СИЭМИ", ООО "Энергосистема" и другие.Отмечается, что в Курской области с октября 2022 года введен особый режим функционирования органов власти, который предусматривает реализацию мер по территориальной обороне и обеспечению нужд российской армии. В рамках этого режима, местные власти получили право проводить закупки без аукционов и конкурсов.С 2022 по 2023 год из федерального бюджета выделено 19,4 миллиарда рублей на строительство оборонительных сооружений и других объектов обороны. Однако, по данным Генпрокуратуры, некоторые чиновники злоупотребили своим служебным положением и использовали бюджетные средства для личного обогащения. Через заключение контрактов с аффилированными фирмами, были присвоены средства, составляющие миллиардные суммы.Всего за указанный период было заключено 23 контракта на сумму более 3 миллиардов рублей, заключили в агентстве.

https://1prime.ru/20241224/genprokuratura--853818783.html

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